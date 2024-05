Devises : séance sans relief à 24H des 'minutes' réunion FED

Le 21 mai 2024 à 23:58 Partager

Séance calme sur le FOREX en cette journée très pauvre en 'stats' et marquée par de l'attentisme à 24H de la publication des 'minutes' du dernier FOMC de la FED.

Le '$-Index' a de nouveau grappillé quelques fractions (+0,05% à 104,62), l'Euro/Dollar restant quasi stable vers 1,0855, le $ fléchissant malgré tout de 0,2% face au Yen à 156,15.



'A notre avis les minutes auront un ton plus restrictif, à l'opposé de celui qu'avait tenu Jerome Powell lors de sa conférence de presse, sachant que d'autres membres du comité se montrent plus inquiets que lui quant aux effets de leur politique', préviennent les analystes de BofA.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.