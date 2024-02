Devises : séance soporifique, le $ glisse depuis le 13/02

Toute petite séance -une de plus- sur le Forex, avec 'l'écart standard' quotidien de -0,05% sur le Dollar Index (qui recule vers 103,78).

Voilà 15 jours de décrue pour un écart de 0,5% (l'Euro progresse symétriquement de +0,05% vers 1,0850).

ce fut une journée soporifique sur la quasi totalité des paires, sauf à considérer que la hausse de +0,25% du yen/$ constitue un écart significatif (le yen gagne également 2% face à l'euro).



Il est assez logique que le billet vert ait fait grise mine vu les médiocres chiffres US du jour.

Le moral des ménages américains a subi une nette dégradation en février (de 110,9 vers 106,7 en mensuel contre 114,8 en 1ère estimation), selon l'enquête mensuelle du Conference Board publiée ce mardi.



Pour Dana Peterson, l'économiste en chef du Conference Board, cette soudaine détérioration reflète l'incertitude persistante qui entoure l'économie américaine.

Le sous-indice mesurant le jugement des personnes interrogées sur leur situation actuelle est revenu à 147,2 contre 154,9 le mois précédent, tandis que celui de leurs anticipations a reculé à 79,8 après 81,5 en janvier.



Les commandes de biens durables ont chuté de 6,1% en janvier par rapport à décembre, après un tassement séquentiel de 0,3% en décembre 2023, le consensus tablait sur -5%.



En excluant le secteur des transports, habituellement erratique et où les commandes ont plongé de 16,2% en janvier, les commandes américaines de biens durables n'ont diminué que de 0,3% le mois dernier.



Les cambistes attendent désormais avec impatience la publication, jeudi, de l'indice PCE -un vrai 'market mover' potentiel- en donnée 'core' (hors alimentation et énergie) aux Etats-Unis: c'est l'indicateur privilégié par la Réserve fédérale pour évaluer l'inflation.





