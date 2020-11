Devises : séance soporifique mais étrange 'crypto-krach'

Rien à signaler sur le Forex en l'absence des traders américains : le marché des changes rouvrira demain pour la séance de 'Black Friday' (une demi-séance pour Wall Street).

Le Dollar s'est effrité de -0,15% à -0,20% face à toutes les devises, ce qui est non significatif vu les volumes et l'absence 'd'input' macroéconomiques



Les investisseurs ont juste pris connaissance, en début de matinée, de l'enquête de conjoncture auprès des ménages français.



En novembre, la confiance des ménages dans la situation économique en France baisse nettement, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui perd quatre points à 90, son plus bas niveau depuis décembre 2018 et en dessous de sa moyenne de longue période (100).

Cette journée restera en revanche marquée par un crypto-krach avec -13% sur le Bitcoin vers 16.500 (contre 19.300$ la veille), le Ripple (-35%), l'Ethereum (-25%), le Bitcoin cash (-30%)... la plus violente correction depuis début mars.

A la veille du 'black friday' aux Etats Unis, c'est une vraie surprise puisque Paypal permet désormais de régler ses achats en Bitcoin.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.