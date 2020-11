Devises : seconde séance de grand calme sur le FOREX

10/11/2020 | 19:53

Séance ultra-calme sur le FOREX, avec des écarts symboliques, rarement supérieurs à 0,1% ce mardi.



Le Dollar reste quasi stable face à l'Euro à 1,1820, face au Yen à 105,3, face au Franc Suisse à 0,9140 et il ne décale que face à la Livre Sterling, (-0,65% à 1,3245).



La séance de la veille avait déjà été très calme alors que c'étaient les grandes manoeuvres sur les marchés de taux (le '10 ans' Us bondissant vers 0,95%) et une véritable 'panique à la hausse' sur les indices boursiers européens.



Il n'y avait pas de statistiques de premier plan ce mardi : en France, la production augmente de nouveau dans l'industrie manufacturière (+2,2% après +0,8%) et dans l'ensemble de l'industrie en septembre (+1,4% après +1,1%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Les cambistes ont surtout eu droit à des déclarations de la part de membres de la FED ce mardi après-midi (il s'expriment au lendemain de l'annonce de Pfizer qui a bouleversé le paysage financier) avec David Rosengren (FED de Boston) qui plaide pour plus de stimulus fiscal aux Etats Unis.



Son collègue Robert Kaplan (FED de Dallas) juge très incertaines les perspectives de 2 prochains trimestres (le potentiel vaccin ne sera pas disponible avant) et juge que les indicateurs macro vont dans la mauvaise direction.



Christine Lagarde doit pour sa part ouvrir ce mercredi une table ronde virtuelle de la BCE avec ses homologues de la Fed et de la BoE afin de débattre de thématiques présentées comme 'fondamentales', mais qui devrait aussi soulever des questions plus immédiates.







Au troisième trimestre 2020, le nombre de chômeurs au sens du BIT atteint 2,7 millions de personnes en France (hors Mayotte), en hausse de 628.000 personnes, correspondant à un taux de chômage qui bondit de 1,9 point, à 9,0% de la population active.



Du côté des valeurs, BNP-Paribas domine le classement avec +7,6% et confirme son statut de 'financière' préférée des investisseurs.



Renault poursuit son rebond avec près de +6,4% (après +15% la veille), Airbus occupe la 3ème marche du podium avec +5,9%, AXA et Safran se disputent la 4ème place avec +5% environ.



Worldline (-4,2%) et Ingenico annoncent qu'à l'issue du règlement-livraison de l'offre réouverte, qui interviendra le 17 novembre, Worldline détiendra 93,91% du capital et au moins 93,05% des droits de vote d'Ingenico, ainsi que 99,64% des OCEANEs Ingenico en circulation.

ST-Micro finit lanterne rouge avec près de -6%.



Klépierre (+18,2%) annonce avoir placé un emprunt obligataire de 600 millions d'euros à échéance février 2031, avec un coupon annuel de 0,875 %. La plupart des fonds levés seront utilisés pour rembourser les dettes arrivant à échéance au premier trimestre 2021.



Son concurrent Unibail explose de +20% (+30% ce matin) alors que le projet d'augmentation de capital de 3,5MdsE a été rejeté.



Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 41 euros sur Saint-Gobain (-2%), au lendemain de l'entrée du groupe en négociations exclusives avec Mutares en vue de la cession de Lapeyre.





