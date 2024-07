Devises : semaine peu volatile sur le FOREX, rebond de l'Or

Le Dollar fléchit encore un peu en cette veille de weekend : après -0,1% la veille, il cède -0,15% face à l'Euro (1,0860), la Livre (1,2870) et -0,1% face au Yen (vers 153,80).



Le Dollar Index glisse logiquement de -0,1% vers 104,25... et cet écart symbolique coïncide avec l'écart hebdomadaire : une semaine pour rien.



A noter quelques prises de bénéfices sur le Franc suisse, très en forme jeudi et qui recède 0,2% face au $ vers 0,8830 et 0,35% face à l'Euro vers 0,9590.

Les chiffres US publiés ce 26/07 n'ont eu aucun impact, à l'image du très attendu indice de prix PCE -surveillé de près par la Fed- traduit un recul de 0,1 point de l'inflation à 2,5% en rythme annuel mais le PCE 'Core' est stable à 2,6% (hors énergie et alimentation).



Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, indique par ailleurs que les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,3% en juin par rapport au mois précédent, tandis que leurs revenus ont progressé de 0,2%.



Le 'sentiment des consommateurs' se redresse légèrement, de 66 vers 66,4, la composante du jugement des ménages interrogés sur leur situation actuelle a quant à lui baissé, à 62,7 contre 64,1 en première estimation et 65,9 en juin.

La composante des anticipations ressort de son côté à 68,8 contre 69,6 en juin.

L'Or qui avait perdu 2% hier se reprend un peu : +1% à 2.388$/Oz.



