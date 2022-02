Devises : séquence portes de saloon sur l'E/$ après le CPI US

(CercleFinance.com) --Comportement assez déroutant du Dollar face à l'Euro : d'abord en hausse de +0,4% vers 1,1375E, il inverse ce soir la vapeur pour s'inscrire symétriquement en baisse de -0,4% vers 1,1470E.

Mais le billet vert ne perd pas de terrain contre toutes les devises: il reste stable face au Franc Suisse (+0,05%), grappille +0,3% face au Yen et +0,2% face au Dollar canadien.



Le 'CPI' fut 'pire que prévu', l'inflation aux Etats-Unis ressort à +0,6% en séquentiel (contre +0,4% anticipé), ce qui porte l'inflation à +7,5% sur 12 mois.



De son côté, l'inflation 'core' (hors énergie et alimentation) grimpe de +0,5%, à +6% en annualisé (contre +5,5% en décembre), un score jamais vu depuis 40 ans (1982).

Les analystes tentent de se rassurer en constatant que la composante 'énergie' est la seule à progresser (ce qui apparaît un peu étonnant quand on suit de près le coût des matériaux de construction et celui des véhicules d'occasion qui flambe de +40% sur 1 an).



Le recul du Dollar semble d'autant plus paradoxal que le rendement des T-Bonds US à '10 ans' (+9Pts à 2,020%) atteint des niveaux jamais vu depuis août 2019.

Le T-Bond '7 ans' vient également d'atteindre les 2,00% (+9Pts) et l'écart le plus spectaculaire revient au '2 ans' qui se tend de +15Pts à 1,498%.



Mais dans le même temps, nos OAT affichent +8Pts à 0,755%, les Bunds +7,5Pts à 0,305% et les BTP italiens +13Pts à 1,9%: le différentiel de rendement est quasi nul mais la question se pose d'un changement de stratégie de la part de la BCE face à un phénomène inflationniste qui reste mondial (et pas seulement une particularité propre aux US).



Pour ne rien arranger (pour l'Euro), James Bullard (FED de St Louis) vient de déclarer qu'il est favorable à une hausse de 0.50% dès le mois de mars (ce qui serait une première depuis l'année 2000) et verrait volontiers le loyer de l'argent atteindre 1,00% d'ici juillet.

James Bullard est également ouvert à des hausses de taux intervenant entre les réunions !

Cela confirme les anticipations d'une partie des spécialistes qui tablaient sur un 1er tour de vis de 50Pts dès la mi-mars... ou sur 5 hausses de taux en 2022.

Ces spécialistes jugent de nouveau possible un loyer de l'argent à 1,50% aux Etats Unis d'ici fin 2022.





