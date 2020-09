Devises : $ souffre peu de l'envol du déficit US à -63,5Mds$

03/09/2020 | 20:06

Le FOREX échappe largement à la volatilité qui s'est emparée des marchés boursiers, avec une soudaine inversion de polarité à Wall Street qui prend à revers les 'trend followers' systématiques.



Le Dollar qui fait souvent figure de valeur refuge dans des période de nervosité à Wall Street n'en tire aucun profit ce jeudi: il stagne face à l'Euro (+0,08% à 1,1840) et s'il paraît bullish face à la Livre (+0,65% à 1,360) c'est parce que la devise britannique se repli contre toutes devises, de -0,6% face à l'euro également.



Le VIX qui s'envole de +15% vers 33 permet de prendre la pleine mesure du changement d'ambiance à Wall Street alors que le veille, le 'fear & greed index' du Nasdaq affichait des niveau stratosphériques.

Certains membres de la FED commencent à se demander comment rééquilibrer les flux de capitaux -littéralement siphonnés par Wall Street- vers 'mainstreet'.

Il est par ailleurs surprenant que le $ n'ait pas tressailli à 14H30 avec la publication d'une sévère dégradation de la balance commerciale US avec un déficit qui se creuse de 10,1Mds$ (près de 19%) à -63,6 contre -53,5Mds en juin (chiffre révisé de -50,7 milliards, déjouant un consensus de -58Mds$) et qui est le pire score observé depuis mars 2007.



