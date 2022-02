Devises : $ soutenu par le géopolitique et stratégie FED

Le Dollar qui constitue l'habituel refuge en cas de tensions géopolitiques internationales rempli apparemment ce rôle avec un gain de +0,45% face à l'Euro vers 1,13000, le Yen et la Livre (+0,3%) puis le franc suisse (hausse marginale de +0,1%, le FCH étant également privilégié pour son aspect sécurisant).

La parité Dollar/Huard ($ canadien) ressort inchangée alors que l'Ontario va lever d'ici le 1er les restrictions sanitaires qui ont entrainé la mobilisation des camionneurs depuis 15 jours ('lever' ne signifie pas supprimer ou annuler la Loi).

L'autre motif de fermeté du billet vert, c'est la tenue d'une réunion 'extraordinaire' de la Réserve fédérale ce lundi soir qui place les investisseurs sur le qui-vive: et si l'économiste de Goldman Sachs avait raison sur un changement de stratégie beaucoup plus agressif de la FED pour restaurer sa crédibilité en matière de lutte contre l'inflation... avec une hausse de taux anticipée ?



L'annonce d'une accélération plus vive que prévu de l'inflation aux Etats-Unis la semaine dernière (à +7,5%... peut-être un zénith) a renforcé les pressions qui s'exercent sur la Fed en faveur d'un durcissement imminent de sa politique monétaire.



James Bullard (patron de la FED de St Louis) s'était prononcé pour des hausses de taux 'hors calendrier FOMC' et il réitère cette solution ce lundi, affirmant que les niveaux d'inflation actuels justifient de porter les taux jusqu'à 1% d'ici juillet (soit 3 hausses de taux en 5 mois) et des spécialistes évoquent désormais de 5 à 7 hausse des taux d'ici fin 2022.







