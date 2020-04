Devises : $ stable face à l'Euro, en repli face £ et Canada$

06/04/2020 | 19:07

Séance peu exaltante sur le front des devises, transactions calmes à très calmes sur l'Euro-Dollar: le billet vert a bien tenté une percée vers 1,0775 face à l'Euro mais la journée s'achève sur un statu-quo à 1,0800.

Le Dollar reperd quelques fractions face au 'huard' (Dollar canadien) à -0,6% à 1,4115 et contre la Livre (le 'cable') avec -0,45% à 1,2305.



Pas de statistiques aux Etats Unis mais des déclarations : Janet Yellen anticipe une récession de -30% au 2ème trimestre 2020 et estime déjà le taux de chômage US à 13%.

Elle se dit inquiète du niveau du nombre de faillite qui sera observé d'ici 3 ou 4 mois, en espérant que l'action de la FED permettra de le limiter au maximum...



Les chiffres de l'inflation pour le mois de mars aux États-Unis, qui seront dévoilés en fin de semaine, devraient notamment se tasser du fait de la dégringolade des prix de l'énergie. Les regards se porteront surtout, jeudi, sur le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage, qui devraient continuer de dépeindre une situation dramatique du côté de l'emploi Outre-Atlantique.



Larry Kudlow rappelait en début d'après-midi depuis la Maison Blanche que le gouvernement américain est prêt à en faire plus pour soutenir financièrement les ménages US (nous allons demander 'encore plus d'argent' au Congrès) mais que la priorité demeure la santé publique: toutes les entreprises qui peuvent produire des masques et surtout des respirateurs (plusieurs constructeurs automobiles notamment) sont mobilisées.

















