Devises : $ stable, le Yen fait cavalier seul à la baisse

Grande stabilité sur la plupart des paires de devises (rares sont les écarts supérieurs à 0,1% sur l'E/$, le $/ChF, le 'cable' $/£, le USD/CAD...) à la veille de la publication du 'CPI', chiffre mensuel des prix à la consommation.Les marchés espèrent une confirmation que le plus gros des tensions inflationnistes est passé... le pari sur la décrue du coût de la vie s'alimente des anticipations de récession qui devrait faire baisser fortement les prix de l'énergie.Mais l'attention des cambistes va surtout se tourner vers la réunion de deux jours de la Fed, qui débutera demain, dans l'espoir que l'institution se décide à marquer une pause dans son cycle de hausse des taux d'intérêt.Selon le baromètre 'FedWatch' du CME Group, les investisseurs estiment à près de 75% la probabilité d'une hausse de 50 points de base à l'issue de la réunion de cette semaine, le risque d'un relèvement de 75 points étant lui évalué autour de 25%... alors que c'est du 50/50 pour la décision de la BCE, confrontée à une inflation à plus de 10% en moyenne (la France affiche +6% mais elle troque un contrôle des prix contre un surcroît d'endettement).Dans le contexte de prudence avant la réunion de la Fed, le dollar Index parvient à grappiller quelques fractions (+0,3% à 105,1) grâce exclusivement à la rechute du Yen : -0,8% à 137,60.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.