Devises : timide remontée du $ qui se replie de -1% en hebdo

Le Dollar se redresse légèrement après une séance de jeudi où il s'était replié au contact de plusieurs support (notamment face à l'Euro vers 1,1900).



Les cambistes s'interrogent sur la représentativité de James Bullard (parmi les membres de la FED), lequel évoque un 'tapering', une hausse de taux et le non remplacement des instruments obligataires arrivant à échéance.



Mais James Bullard n'est pas le porte-parole de Jerome Powell et son rôle se borne peut-être à jouer le rôle du 'bad cop'... juste pour refroidir les tenants d'un laxisme monétaire sans horizon de temps.

Le Dollar a d'autant plus de mérite à se redresser que le '10 ans' US se détend de -4Pts vers 1,228% et affiche -5Pts sur la semaine écoulée, tandis que le rendement du Bund se réduit d'à peine 1Pt de base ce vendredi.



Les cambistes sont fondés là penser que la FED ne restera pas les bras croisés en cas de poursuite de la forte hausse de l'inflation sous-jacente, dite 'PCE' : elle atteint les +4% en annualisé, le plus haut niveau d'inflation observé depuis 1992. .

Le département du Commerce publie également une inflation 'core' de +0,4% en juin, laquelle atteint +3,5% (contre 3,4% en mai)... mais le consensus tablait jusqu'à +0,6%.

Toujours selon le département du Commerce, les dépenses des ménages américains ont progressé de 1% en juin par rapport à mai au lieu de +0,7% anticipé (après un repli de 0,1% le mois précédent).

Leurs revenus ont quant à eux progressé de 0,1% (le consensus anticipait - 0,3%, après -2,2% en mai).



Un autre chiffre aurait pu peser sur les taux : la confiance des consommateurs américains se dégrade un peu moins qu'estimé initialement au mois de juillet: l'indice de l'Université du Michigan ('UMich') s'établit à 81,2 en donnée finale, au lieu de 80,8 en estimation préliminaire, après 85,5 en juin.



Enfin, et c'est un facteur conjoncturel 'bullish' de plus, le PMI de Chicago bondit de 66,1 vers 73,4 alors que le consensus prévoyait un score de 70.



Le Dollar reprend +0,45% face à la Livre qui rétrograde sous 1,3900, il ne reprend rien face au Franc suisse ni face au $ canadien à 0,9060 et 1,2475 respectivement.





