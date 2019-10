Devises : toujours de faibles mouvements

16/10/2019 | 13:01

Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne demeurait presque parfaitement étale, en grappillant symboliquement 0,06% à 1,1039 dollar notamment. Les variations sont également faible contre les autres grandes devises.



Les marchés d'actions sont dopés par l'atténuation des risques politiques ces derniers jours, qu'il s'agisse du différend commercial avec la Chine ou de l'éventualité jusqu'alors prégnante d'un 'hard Brexit' du Royaume-Uni. En outre, les premières publications de résultats trimestriels venant des Etats-Unis sont plutôt encourageantes, et parfois émaillées de relèvements de guidances.



Les cambistes, eux, n'ont pas oublié la révision à la baisse de ses prévisions de croissance mondiale par le FMI, qui n'exclut pas les Etats-Unis.



'La livre connaît actuellement un niveau de volatilité extrêmement élevé, inédit depuis avril dernier. L'euro est parallèlement remonté au-dessus de 1,1030 dollar après être tombée brièvement sous 1,10 dollar. Cette volatilité a eu un impact sur le marché obligataire. Le recul du risque hard Brexit a fait remonter les taux d'intérêt', commente un spécialiste.









