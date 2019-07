Devises : toujours pas de direction ce midi

03/07/2019 | 13:36

Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne restait sans tendance face à sa contrepartie américaine, à 1,1288 dollar (- 0,01%), tout en suivant des tendances éparses mais peu prononcées contre les autres devises.



Coup de poker à la Banque centrale européenne, où après son audition, l'actuelle directrice générale du FMI, Christine Lagarde, est donc la mieux placée pour prendre la suite de Mario Draghi, dont le mandat unique de huit ans se terminera à l'automne.



Certes, les paris des opérateurs portaient plutôt sur des profils de banquiers centraux. Mme Lagarde 'n'est ni une experte en politique monétaire, ni une spécialiste des marchés financiers. Mais, et c'est peut-être plus important, on lui reconnaît trois qualités : être une ' grosse bosseuse ', avoir un vrai sens de la négociation et savoir s'entourer', soulignent les analystes de la Banque Postale (LBP) AM ce matin.



Mme Lagarde devra faire ses preuves en matière de politique monétaire. 'Notons cependant que c'est un thème dont elle a eu à s'emparer en tant que directrice générale du FMI. L'institution internationale n'a-t-elle pas, au nombre de ses missions, la recommandation de politique économique ? Christine Lagarde a plutôt une réputation de 'dove' ('colombe', symbole des politiques accommodantes, ndlr). Plus fondamentalement, son efficacité sera jugée demain à la double aune de faire ressortir les idées les plus avisées des équipes de la BCE et d'animer le Conseil des gouverneurs', ajoute LBP AM.



Notons que si l'euro/dollar ne bouge guère ce midi, les taux longs s'enfoncent dans le rouge : le 'dix ans' allemand tombe ce midi à - 0,39%, un nouveau plus bas, et - 0,10% pour le produit français équivalent, ce qui constitue également un plancher.



Du côté statistique, on notera que l'indice composite PMI d'IHS Markit est ressorti pour juin à 52,2 points dans la zone euro, légèrement au-dessus des attentes



Tout à l'heure aux Etats-unis, le calendrier s'annonce chargé à la veille de la fête nationale : seront publiés notamment l'enquête ADP sur l'emploi privé, la balance commerciale, les indices PMI et ISM des services et les commandes à l'industrie.



EG









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.