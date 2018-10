Devises : toujours pas de reprise pour l'euro

23/10/2018 | 11:28

Non loin de la mi-séance sur le marché des devises, la monnaie unique européenne restait neutre face au billet vert américain, à 1,1469 dollar, ce qui vaut également contre le franc suisse. En revanche, la principale devise du Vieux Continent se replie de 0,27% contre le sterling et de près de 0,50% face au yen, valeur refuge en Asie.



Durant les six derniers mois, l'euro a perdu un peu plus de 6% de sa valeur contre le billet vert. Les facteurs d'incertitude sont nombreux en Europe, des négociations du Brexit au au projet de budget italien. 'La Commission européenne doit débattre du budget italien aujourd'hui, suite à l'envoi de la missive de Rome hier expliquant plus en détail les choix budgétaires du gouvernement de coalition', indiquent les analystes de Saxo Banque.



Cela étant, ajoutent-ils, 'les investisseurs jouent à se faire peur car même si la Commission européenne retoque le projet de budget, une crise est peu probable. En effet, à l'heure du tapering de la BCE, tous les acteurs du psychodrame italien ont intérêt à ce que les conditions de marché restent bonnes. En outre, le service de la dette ne pose pas de problème particulier à l'Italie puisqu'il est seulement légèrement supérieur à ce que consacre le Royaume-Uni ou l'Espagne'.



Notons que le rendement de l'emprunt d'Etat italien à dix ans, qui la semaine dernière est monté jusqu'à 3,81%, s'est détendu ce midi à 3,45%.



'Les soi-disant ' diktats de Bruxelles ' restent bien souvent lettre morte. La procédure de déficit excessif est particulièrement longue et nécessite un vote unanime des Etats lorsqu'on en vient aux sanctions. L'arsenal de la Commission est donc limité', abonde La Banque Postale (LBP) AM.



'Corollaire : en cas de déficit excessif, ce n'est pas la Commission qui tordra le bras au gouvernement italien, mais le marché. Il faudra alors s'attendre a beaucoup de volatilité et à des taux nettement plus élevés', ajoutent les spécialistes de LBM AM.



Notons que par ailleurs, la Chine a annoncé un plan de relance supplémentaire, et que Donald Trump veut de nouveau baisser les impôts alors que le déficit budgétaire frôle déjà les 4% du PIB des Etats-Unis. Dans ce contexte, le rendement du T-Note fédéral à dix ans reste proche de son récent sommet de plus de sept ans, à 3,15% ce midi.



