Devises : très faibles tendances sur le marché des changes

07/12/2018 | 12:26

Vendredi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne se tassait avec mesure de 0,09% à 1,1370 dollar, sans pouvoir 'tenir' les 1,14 dollar touchés hier en séance. La tendance est parfaitement stable contre le yen et le franc suisse, mais l'euro prend 0,17% face au sterling.



La journée sera placée sous le signe de la 'statistique reine' des Etats-Unis, le rapport mensuel sur l'emploi pour novembre. Dans l'ensemble, le consensus table sur 200.000 créations de postes dans le secteur privé non agricole après 250.000 le mois précédent. Le taux de chômage devrait rester stable à 3,7%.



Chez Saxo Banque, on n'anticipe pas de nouveauté particulière de cette publication. 'Le rapport NFP (non-farm payrolls, ndlr) devrait confirmer que le marché du travail américain a atteint un pic. Dans l'ensemble, le marché reste très solide, avec un taux de chômage à un point bas, y compris pour le taux de chômage élargi U-6 qui est à 7,4%, et avec une hausse des salaires qui renoue progressivement avec les niveaux d'avant-crise. Concrètement, les données qui vont être publiées cet après-midi auront un impact quasi-nul sur la politique monétaire de la Fed', estiment les spécialistes.



Quid des anticipations en la matière ? 'Selon (l'indicateur) FedWatch du CME, les intervenants sur le marché des futures sur Fed funds n'attendent plus qu'une seule hausse de taux en 2019, alors que deux étaient anticipées il y a seulement un mois', souligne un spécialiste parisien.



