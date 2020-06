Devises : très peu de mouvement sur E/$, la £ baisse encore

19/06/2020 | 19:47

Séance sans relief du fait d'un calendrier vierge de chiffres 'macros' ou de communiqué des banques centrales.



Les cambistes ont accueilli sans émotion le lancement d'un TLTRO-III de 1.310MdsE (qui rapportera 13MdsE au emprunteurs !) puisque l'Euro se fige vers 1,119/$ et s'effrite de -0,1% face au Franc Suisse.



L'Euro progresse en revanche face à la Livre Sterling (+0,45% à 0,9050) alors que la BoE a étendu la veille son programme d'achats obligataires de +100Mds£ vers 750Mds£.



Le Dollar reste stable, à l'image de la stagnation des T-Bonds entre 0,685 et 0,69% : aucun signe d'aversion pour le risque alors que la

principale 'nouvelle' du jour aux Etats Unis, c'est un nombre record d'hospitalisation quotidiennes depuis le tout début de la pandémie, notamment en Arizona, Californie, Texas (Austin, San Antonio), Caroline du Nord, Floride (Tampa, Orlando)... des états où la pandémie de Coronavirus rebondit spectaculairement.



Le seul chiffre US publié ce vendredi provenait du BLS (l'organisme qui calcule le 'NFP') qui constate que les embauches ont progressé dans 43 états de l'Union sur 50 au mois de mai.



