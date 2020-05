Devises : un Dollar renforcé, surtout face au Yen et CAD$

11/05/2020 | 21:03

Cette 1ère séance de la semaine a été marquée par une consolidation du Yen qui perd 0,7% face à l'Euro vers 116,45 et -1% face au $ vers 107,75.



Le Dollar progresse doucement (+0,3%) face à l'Euro vers 1,0810 et plus nettement face au Dollar canadien : +0,7% vers 140,3 (le taux de chômage atteint 13% mais le nombre de sans emplois inquiète beaucoup, surtout dans l'industrie pétrolière, où ils semblent définitivement perdus.



En début d'après-midi, Steven Mnuchin est venu rappeler que les chiffres économiques commenceront à s'améliorer dès le mois de juillet... et les commentateurs ne manqueront pas d'affirmer d'ici là que ceux de mai et juin sont en effet atroces... mais surement 'moins pires que prévu' (ce qui fut le cas dès vendredi dernier avec le chômage US).



Les marchés font l'impasse sur les tensions commerciales sino-américaines, sur estimations de la FED d'Atlanta -bien plus sombres vendredi dernier que celles de Jerome Powell- qui redoute une contraction de -34,9% du PIB US au 2ème trimestre (le consensus médian vise plutôt -25%).



Peu de chiffres à se mettre sous la dent en Europe: la production industrielle italienne a dévissé de -30% en avril, les ventes de voitures neuves s'effondrant de -98% environ.



