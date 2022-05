Devises : un calme qui contraste avec chute des crypto-actifs

Ce fut une séance relativement calme sur le Forex, avec des écarts limités et pas de franchissement de seuil techniques significatifs.

L'Euro grappille +0,1% à 1,0560, le Yen +0,2%... et la monnaie la plus faible fut le Franc suisse avec -0,5% face au $ et -0,6% face à l'euro.



Le contraste en termes de volatilité est saisissant avec les crypto-devises avec des chutes 3 fois supérieures aux indices boursiers US et Européens : -8,5% sur le Bitcoin (31.00$, -9% sur l'Ethereum (sous 2.300$), -13% sur le BNB et le DogeCoin, -14% sur le Solana, -15% sur le Cardano, -16,5% sur le Polkadot, -18% sur le Shiba Inu et le Luna.



C'est une journée qui coûte très cher aux détenteurs de cryptos car au-delà des écarts, c'est la cassure de supports majeurs qui est en cause: cette séance marque une nouvelle étape dans l'éclatement de la bulle avec des écarts majoritairement supérieurs à -50% sur les sommets et les -75 (Ripple, Solana) et -80% et plus ne sont pas rares sur d'ex-stars telles que Litecoin, Cardano, Polkadot Shiba Inu (tous sont à -80%), le Doge Coin (favori d'Elon Musk à -86%).



Le Dollar devrait continuer d'être soutenu par les propos de Neel Kashkari, le président de la Réserve fédérale de Minneapolis s'attend à une série de mouvements de +50Pts dans les mois à venir.



Et il précise que 'laisser l'inflation rester à ces niveaux très élevés, ce n'est bon pour personne et ce n'est pas bon pour le potentiel à long terme de l'économie'.

Il conclut par 'la priorité, c'est ramener l'inflation vers 2%, pas maintenir les marchés à des niveaux surévalués'.



