Devises : un indicateur allemand pénalise l'euro

16/07/2019 | 12:45

Mardi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne se tassait de 0,29% contre le billet vert à 1,1233 dollar, et fait de même contre le yen et le franc suisse. Tout en gagnant, à l'inverse, 0,32% contre le sterling à 0,9025.



Après les interventions du président de la Fed devant le Congrès, la semaine dernière, 'une baisse des taux (le 31) juillet est certaine selon les marchés, la majorité des intervenants anticipant une réduction de 25 points de base', indiquent les analystes d'Ostrum AM. Ce qui permet aux indices d'actions de bien se tenir alors que la saison des résultats trimestriels qui commence s'annonce, d'après le consensus actuel du moins, bien médiocre.



De ce côté-ci de l'Atlantique Nord, Ostrum AM souligne que 'le compte-rendu du dernier comité de la BCE témoigne du biais accommodant réaffirmé à Sintra'.



Sur l'agenda statistique de la matinée, on a appris ce matin que l'excédent commercial de la zone euro était passé de 16,8 milliards d'euros en avril à 23 milliards en mai, chiffre sensiblement supérieur à des attentes de l'ordre de 16 milliards. En revanche, l'indice ZEW mesurant le sentiment économique en Allemagne a baissé de près de quatre points en juin et juillet pour tomber à - 24,5 points.



De nombreuses statistiques sont attendues cet après-midi des Etats-Unis, notamment les ventes au détail et la production industrielle du mois de juin.



EG









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.