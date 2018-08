Devises : un petit rebond estival pour l'euro

07/08/2018 | 12:29

La monnaie unique européenne tentait de mettre fin, ce midi en Europe, à une longue série de retraits face au billet vert. Alors que l'euro s'échangeait 1,17 dollar à la fin du mois de juillet, il est tombé hier vers 1,1530 avant de se reprendre à cette heure de 0,34% à 1,1589 dollar.



Ce matin sur le Vieux continent, on a appris que l'excédent commercial allemand s'était révélé un peu moins élevé que prévu en juin (19,3 milliards d'euros, contre 21,4 milliards anticipés) alors que les exportations ont stagné entre mai et juin et que les importations ont augmenté.



Du point de vue commercial, une première série de sanctions américaines entrent ce jour en vigueur contre l'Iran, ce qui conduit nombre d'entreprises non américaines exposées aux Etats-Unis à s'y conformer, de peur des représailles. Même si l'Union européenne va tenter d'en limiter les conséquences pour les entreprises du Vieux Continent, les doutes sont permis.



En outre, 'la guerre commerciale et le renchérissement de produits importés vont générer de l'inflation aux Etats-Unis, induisant une hausse plus rapide des taux directeurs de la Fed', ajoutent les spécialistes.



Mais l'euro profite peut-être aussi, dans la torpeur de l'été des difficultés d'autres devises, à commencer par le sterling. Hier, commentent les analystes d'Aurel BGC, 'la livre britannique est tombée à 1,2920 dollar, son plus bas niveau depuis début septembre, réagissant aux propos de Liam Fox, le ministre britannique du Commerce international, qui a estimé dimanche que l'hypothèse d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord était désormais la plus probable. Interrogé sur les chances d'un tel scénario, il les a évaluées à '60/40''.



En outre, malgré les mesures prises par la Banque populaire de Chine pour limiter les paris à la baisse sur le yuan, la monnaie chinoise demeure malmenée alors que le commerce extérieur du pays dépend beaucoup plus des Etats-Unis que l'inverse.



Cela étant, commentent les analystes de Saxo Banque,'la principale statistique du jour ne viendra ni de l'Europe ni des Etats-Unis mais de Chine où sera publié le niveau des réserves de change à 10 h, heure de Paris. Le consensus table sur une légère décrue à 3.100 milliards de dollars contre 3.112 milliards précédemment'. Le chiffre est finalement ressorti en hausse, à 3.118 milliards de dollars.



Mais 'personne ne s'attend sérieusement à ce que les réserves de change fondent comme ce fut le cas sur la période mai 2014 à janvier 2017. Les tensions sont évidentes sur le yuan mais la banque centrale a appris, notamment après son expérience de 2015, à mieux gérer ses interventions et sa communication, prenant notamment conseil auprès de la Fed',; ajoutait ce matin Saxo Banque.



EG





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.