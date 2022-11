Devises : $ un peu plus faible après prévisions OCDE 2023

Le Dollar fléchit nettement et de façon assez uniforme contre toutes devises (-0,5% à -0,6%) et le Dollar Index le reflète parfaitement avec -0,55% à 107,25.



L'euro reprend 0,5% à 1,0290, le Yen +0,6% et le Franc suisse +0,7% à 0,9520.



Les investisseurs à la recherche de catalyseurs 'réels' devront attendre demain pour découvrir les derniers indices d'activité PMI en Europe, des commandes de biens durables et de la confiance des consommateurs du Michigan aux Etats-Unis.



Les investisseurs tenteront encore d'y déceler des points d'inflexion concernant l'inflation, les taux et la croissance, autant d'éléments susceptibles d'annonce un atterrissage en douceur de l'économie.

Les prévisions de l'OCDE publiées ce mardi n'ont pas fait office de 'game changer' car les projections 2023/2024 sont revues à la baisse dans toutes les zones.

L'Europe et les Etats Unis sont crédités respectivement de +0,5% seulement en 2023 et pour 2024, l'Europe ferait bien mieux avec +2,2% contre un modeste +1% en 2024.

La Chine conserverait 4,6% en 2023 mais ralentirait à +4,4% en 2024: le Yuan qui s'était bien redressé de 7,31 (le 3/11) jusque vers 7,04$ le 16 novembre s'est repli de -1,5% vers 7,17 en 3 séances.



