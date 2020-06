Devises : vers un nouveau test imminent des 1,14 sur l'E/$ ?

23/06/2020 | 19:42

De très bonnes nouvelles conjoncturelles dopent l'Euro qui a pris jusqu'à +0,7% vers 1,1350$ avant de se tasser un peu vers 1,1315/1,132/$.

Le redressement de l'activité sur le vieux continent pourrait permettre a l'Euro de revenir tester la zone des 1,14/$.



En Europe, les indices PMI, très surveillés par les investisseurs, traduisent une nette reprise de l'activité: le PMI 'flash' composite dans la zone euro qui mesure l'activité globale s'est ainsi redressé à 47,5 ce mois-ci, contre 31,9 au mois de mai.



Côté chiffres US, l'indice PMI composite d'IHS Markit ressort à 46,8 en estimation flash, à comparer à 37 au titre du mois de mai.



'L'amélioration va nourrir les espoirs que l'économie américaine peut renouer avec la croissance au troisième trimestre', commente Chris Williamson, chief business economist chez IHS Markit, au vu de cette publication.

Mais le rythme apparaît nettement plus soutenu en Europe, d'où la préférence accordée à l'Euro ce mardi.

Le Dollar a par ailleurs lâché 0,4% face au yen (à 106,45) et -0,5% face à la Livre Sterling (1,2520).



Le Département du Commerce fait état ce mardi de 676.000 ventes de logements neufs en rythme annualisé aux États-Unis au titre du mois de mai, un nombre en hausse, de +16,6% par rapport au mois précédent (le consensus tablait sur 640.000.



Mais tous ces chiffres sont en trompe l'oeil puisque le score du mois de mai a été révisé de -43.000 à 580.000 (au lieu de 623.000 comme annoncé initialement).





