Devises : vers une Fed moins 'faucon' que prévu ?

20/11/2018 | 13:03

Mardi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne se tassait de 0,21% à 1,1427 dollar, tout comme tel est le cas face au yen, au sterling et au franc suisse. Mais l'euro a cependant repris deux centimes à sa contrepartie américaine en huit jours.



Comment s'expliquer la reprise de l'euro ces derniers jours ? Si les négociations du Brexit semblent avancer, le gouvernement sinon la société britannique demeure(nt) très divisé(s), et en Italie, le gouvernement ne cède pas grand-chose sur son projet de budget. Le rendement de l'emprunt d'Etat italien de référence à dix ans continue donc de se tendre, à 3,60% ce midi, à comparer avec 0,36% pour le Bund allemand équivalent.



Cela étant, les analystes de Saxo Banque évoquent un 'petit geste d'apaisement de la part de Rome qui pourrait envisager des cessions d'actifs ou des privatisations afin d'augmenter les recettes fiscales, et ainsi réduire la dette publique.'



En outre, souligne un spécialiste parisien, le consensus relatif aux taux longs s'est retourné aux Etats-Unis. L'euro profite 'd'anticipation de fin du cycle de resserrement de la politique monétaire du Fed en 2019', indique-t-il. Prenons le relèvement des taux courts à 2,25-2,50% anticipé lors du FOMC qui se terminera le 19 décembre : de 78,4% voilà un mois, le taux de sa probabilité implicite est revenu à 68,9% à ce jour. Celle d'un relèvement à 2,50-2,75% le 20 mars 2019 a vu la sienne chuter sur la période de 50% à 34,7%.



De ce fait, le rendement du T-Note fédéral à dix ans revient de 3,24% le 8 novembre à 3,05%, ce qui pèse sur le dollar.



'La baisse de 8 points de l'indice NHAB de confiance des constructeurs de maisons a aussi pesé sur les perspectives de croissance dans l'immobilier, et donc de l'économie américaine', ajoute ce spécialiste.



'Le principal point d'inquiétude reste la rencontre au G20 la semaine prochaine de Trump et de Xi qui ne devrait pas aboutir à un réel accord entre les deux parties. Il pourrait y avoir une unité de façade entre les deux dirigeants mais les divergences restent profondes comme l'a souligné la réunion de l'Apec au cours du week-end dernier', indique encore Saxo Banque.



A suivre cet après-midi aux Etats-Unis : les dernière statistiques des permis de construire et des mises en chantier.



EG





