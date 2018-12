Devises : vers une hausse hebdomadaire de 1% pour l'euro

21/12/2018 | 12:48

Vendredi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne se repliait de 0,28% face au billet vert américain, mais gagne toujours 1% sur la semaine glissante, à 1,1420 dollar. Elle était également en légère baisse contre ses autres grandes contreparties à quelques jours des fêtes de Noël.



Sur la semaine, l'euro reste porté par l'inquiétude suscitée par la dernière réunion de la Fed en 2018. Relevant ses taux et continuant de réduire son bilan tout en écrêtant ses prévisions macroéconomiques, la banque centrale américaine a soufflé le chaud et le froid. Certes, elle est désormais prête à relever deux fois, et non plus trois, ses taux directeurs en 2019. Mais elle ne semble pas considérer que la 'normalisation' de sa politique monétaire pose problème et ne se soucie pas spécialement de ses conséquences sur les marchés financiers, alors que les Bourses dérapent. Risque souligné par nombre d'intervenants : que la Fed ait ait commis une erreur de politique monétaire.



'Les investisseurs ont été déçus des propos de Jerome Powell et ils commencent à s'inquiéter du risque de fermeture partielle des administrations américaine ce soir à minuit', commente un bureau d'études parisien. 'Les négociations entre Républicains et Démocrates sont rompues : les réunions de travail d'hier ont été annulées et le budget 2019 est virtuellement dans l'impasse ! Un 'shutdown' sur la période des fêtes de Noël pourrait perturber, et affaiblir un peu plus, l'économie américaine', ajoutent-ils.



Alors que l'activité des marchés est réduite, les analystes de Saxo Banque se risquent à un premier bilan rapide de 2018 pour les devises. 'Une bonne partie de l'année a été rythmée par la hausse rapide des taux d'intérêt américains et par un dollar fort. En conséquence, l'euro, la livre sterling, le dollar canadien et le dollar australien ont tous perdu entre 5 et 10% face au dollar. C'est encore pire pour le peso argentin et la lire turque qui lâchent 50 et 30%', soulignent les spécialistes.



