Devises : vif rebond du $ pour la 1ère vraie séance de 2023

Après une séance de lundi insignifiante (cambistes américains et britanniques en congé le 2 janvier), le Dollar démarre enfin l'année 2023 et sur un redressement particulièrement vigoureux.



Il gagne plus de 1% face à l'Euro vers 1,0550 et +1,25% contre le Franc suisse (à 0,9365) mais il ne prend pas un pouce de terrain face au Yen, et seulement +0,7% face à la Livre Sterling).

Le Dollar Index qui avait testé un plus bas de 6 mois la veille se redresse de +1,05% vers 104,60.

Il bénéficie d'une hausse surprise des dépenses de logements aux Etats Unis: elles sont en effet ressorties bien au-delà des attentes, à +0,2% contre -0,4% anticipé.



Le rendement de l'Euro a par ailleurs décliné plus fortement que pour le billet : nos OAT affichent -9Pts à 2,900%, les Bunds -7,59Pts à 2,372% tandis que les T-Bonds n'effacent que -5Pts.



Les investisseurs ont pris connaissance de plusieurs statistiques de premier plan en Europe : l'indice des prix à la consommation pour le mois de décembre en Allemagne est une bonne surprise avec un ralentissement de -1,4% en séquentiel, à +8,6% (contre +10,00%) grâce à la forte baisse du prix du gaz.

En moyenne annuelle sur l'ensemble de 2022, les prix à la consommation en Allemagne se sont accrus de 7,9% en données nationales et de 8,7% en données harmonisées, par rapport à la moyenne de l'année précédente.



