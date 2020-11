Devises : $ volatil mais stable au final, l'or décroche de 2%

Le Dollar s'est montré particulièrement volatile face à l'euro en fin d'après-midi ce lundi, chutant de -0,4% jusque vers 1,1910 avant de reprendre +1% en ligne droite entre 15H30 et 16H30 (jusque vers 1,1800) pour finalement s'équilibre vers 1,1845 (soit -10%).



L'Euro avait curieusement progressé malgré le recul de l'activité globale du secteur privé en Europe, au vu de l'indice PMI flash composite IHS Markit qui a chuté de 50 en octobre à 45,1 en novembre, son plus faible niveau depuis mai.

Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit n'attend plus qu'une croissance de 3,7% en Europe pour 2021, cet été c'était encore plus de 6%.



En France, l'indice flash composite de l'activité globale s'est replié à 39,9 en novembre (47,5 en octobre), plus bas de six mois, traduisant une forte accélération de la baisse de l'activité dans le secteur privé français sur fond de mesures de reconfinement : c'est le secteur des services qui a le plus souffert avec une chute de 47,5 vers 39,9.



En l'absence de mesures de confinement, l'indice PMI 'composite' IHS Markit de l'activité globale aux Etats Unis dans le secteur privé progresse de 56,3 vers 57,9 en novembre.



Ce score est le plus élevé depuis 68 mois, ce qui ne signifie pas que le PIB croît plus fortement qu'en mars 2013... mais que la série reprise actuelle est plus rapide (ou véloce) qu'à l'époque.



L'or ressort comme la grande victime de cette journée avec la franche cassure du support des 1.870 et une chute de -2% vers 1.835$ (donc sans lien avec le Dollar qui au final reste stable).



Rumeur: Janet Yellen est pressentie pour le poste de Secrétaire d'Etat au Trésor, c'est une 'colombe' qui n'a jamais eu comme objectif de faire grimper le Dollar.



