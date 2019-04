Dexia : Convocation à l'assemblée générale ordinaire et à une assemblée générale extraordinaire de Dexia SA

Information réglementée - Bruxelles, 12 avril 2019 - 8h

Convocation à l'assemblée générale ordinaire et à une assemblée générale extraordinaire de Dexia SA

L'assemblée générale ordinaire et une assemblée générale extraordinaire de Dexia SA se tiendront le mercredi 15 mai 2019 à 14h30 au siège social de Dexia, Place du Champ de Mars, 5 à 1050 Bruxelles. L'accueil est prévu à partir de 14h00 et l'enregistrement des actionnaires se déroulera de 14h00 à 14h15.

La convocation aux assemblées générales contenant les ordres du jour et les propositions de résolutions est publiée ce jour dans les journaux officiels et dans la presse belge et luxembourgeoise.

Les documents utiles sont mis à disposition sur le site internet de la société http://www.dexia.com/FR/actionnaires_investisseurs/assemblee_generale/AG2019/Pages/default.aspx à savoir :

la brochure de convocation,



le rapport annuel 2018,



les formulaires de participation, de vote par correspondance, et de procuration.

Toute question relative à ces assemblées peut être adressée à la société à l'adresse mail shareholder@dexia.com

Pour plus d'informations : www.dexia.com

Contacts presse

Service Presse - Bruxelles

+32 2 213 57 39

Service Presse - Paris

+33 1 58 58 58 49 Contact investisseurs

Investor Relations - Bruxelles

+32 2 213 57 66

Investor Relations - Paris

+33 1 58 58 58 53

