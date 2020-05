Dexia : Pierre Crevits, nouveau CEO du groupe Dexia

Information privilégiée et réglementée – Bruxelles, Paris, 20 mai 2020, 17h00

Pierre Crevits, nouveau CEO du groupe Dexia





L’assemblée générale de Dexia qui s’est tenue ce jour a approuvé la nomination de Pierre Crevits comme administrateur et le conseil d’administration a décidé de le nommer en qualité d'administrateur délégué et de président du comité de direction de Dexia. Il entrera donc en fonction dès le 20 mai pour ces différents mandats.

Le comité de direction de Dexia est désormais composé de Pierre Crevits (Président), Giovanni Albanese (Directeur des Risques), Guy Cools (Directeur de la filière Actifs), Benoît Debroise (Directeur de la filière Financement et marchés), Véronique Hugues (Directeur financier) et Patrick Renouvin (Directeur des Opérations). Comme par le passé, la composition du comité de direction de Dexia Crédit Local est identique à celle de Dexia.

Gilles Denoyel, président du conseil d’administration, a déclaré : « Je tiens, au nom de tout le conseil d’administration, à remercier Bart Bronselaer pour sa forte implication dans la gestion de l’entreprise depuis le départ de Wouter Devriendt en novembre 2019 et en particulier depuis le début de la crise sanitaire. Je voudrais également féliciter Pierre Crevits pour sa nomination et me réjouis de notre collaboration future dans le cadre de la résolution ordonnée de Dexia, avec le soutien des États, actionnaires et garants du groupe. »

Pierre Crevits, nouveau président du comité de direction, a tenu à adresser ses remerciements : « Je remercie vivement le conseil d’administration et les gouvernements belge et français pour la confiance qu’ils m’ont accordée. Le défi est de taille et accentué par une crise sanitaire inédite, mais je me sens prêt à le relever avec l’appui d’une équipe de direction et d’un personnel dont j’ai déjà pu apprécier l’enthousiasme et la compétence au cours de ces derniers jours. »

Biographie

De nationalité belge, titulaire d’une maîtrise en sciences économiques et sociales, prolongée par quatre années comme assistant à l’Université de Namur, Pierre Crevits a effectué toute la suite de sa carrière à la Banque nationale de Belgique. Il y a exercé différentes responsabilités, notamment à la tête des statistiques macroéconomiques, avant de prendre la direction du secrétariat général de la Banque, fonction qu’il a occupée jusqu’à ce jour.

Il a été détaché de 2010 à 2014 comme directeur de cabinet au sein du gouvernement fédéral belge. Il a également présidé le comité scientifique des comptes des administrations publiques à l’Institut des comptes nationaux de 2016 à 2020 et préside encore aujourd’hui le conseil d’administration du groupe Namur Invest.

