Paris (awp/afp) - BioMérieux, spécialiste des tests médicaux, a publié un bénéfice net en baisse l'an dernier, comme attendu avec le reflux du Covid, et confirmé ses objectifs de progression pour 2023.

Selon un communiqué mercredi, le groupe a enregistré en 2022 un bénéfice net en recul de près de 25% à 452 millions d'euros contre 601 millions d'euros en 2021, une année qui avait été dopée par le Covid. C'est un niveau inférieur au consensus d'experts interrogés par Factset.

Le bénéfice opérationnel courant contributif, indicateur clé privilégié par la société, s'affiche aussi en baisse de 21% à 664 millions d'euros. Cela représente une marge de 18,5% du chiffre d'affaires, contre 25% un an auparavant, "plus basse que le point haut exceptionnel de 2021, mais significativement meilleure que les niveaux antérieurs à la pandémie", relève le groupe dans son communiqué.

Le chiffre d'affaires a atteint quasiment 3,6 milliards d'euros, en hausse de plus de 6%, mais stable à taux de changes constants. Il a été soutenu au 4e trimestre par une triple épidémie de grippe, conjuguée à la prévalence élevée du virus respiratoire syncytial (VRS) et du Covid-19, ce qui a entraîné une hausse des ventes de panels respiratoires.

Pour 2023, le groupe a confirmé ses objectifs: les ventes devraient grimper de 4% à 6%, à devises et périmètre constants. Le résultat opérationnel courant contributif devrait être compris entre 600 et 630 millions d'euros, à taux de change courant.

Dans le détail, l'an dernier, les ventes du pôle des applications cliniques - qui représente près de 85% du chiffre d'affaires de BioMérieux et regroupe les appareils de microbiologie et de biologie moléculaire -, totalisent 3 milliards d'euros (en recul de 0,9% à périmètre et taux de change constants).

Le chiffre d'affaires du pôle applications industrielles, c'est-à-dire les ventes de réactifs aux secteurs agroalimentaire et pharmaceutique, a nettement progressé à 549 millions d'euros, en croissance de 7% sur un an à taux de change et périmètres constants.

La société, qui compte 13'000 employés, va proposer un dividende de 0,85 euro par action, stable sur un an, représentant 22% du bénéfice net.

afp/ol