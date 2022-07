Dialogue économique "constructif" entre Chine et Etats-Unis

PEKIN, 5 juillet (Reuters) - Le vice-Premier ministre chinois, Liu He, a eu mardi un dialogue virtuel "constructif" avec la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a rapporté le ministère chinois du Commerce, indiquant que les deux parties étaient convenus de se coordonner davantage en matière de politique macroéconomique.

Dans un communiqué, le ministère a déclaré par ailleurs que Pékin avait exprimé sa préoccupation à l'égard des surtaxes supplémentaires imposées par Washington sur des produits chinois, décrivant cet échange comme "pragmatique et franc".

Le département américain du Trésor a rendu compte d'un entretien "franc et substantiel", sans faire mention dans son communiqué des préoccupations chinoises sur les droits de douane.

Face à la flambée de l'inflation, qu'il présente comme sa plus haute priorité, le président américain Joe Biden envisage de revoir à la baisse les taxes douanières imposées sur des milliards de dollars de produits chinois.

Au sein de l'administration américaine, la question divise. Janet Yellen a déclaré par le passé que certaines surtaxes mises en place par l'administration de l'ancien président Donald Trump n'avaient "aucun sens stratégique".

La secrétaire américaine au Trésor a soulevé lors de l'entretien avec Liu He des questions préoccupantes comme l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale et les pratiques économiques déloyales de la Chine, selon le communiqué diffusé par ses services. (Reportage Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)