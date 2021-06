Dialpad lance une expérience d'appel plus intelligente et plus fiable pour les utilisateurs de Microsoft Teams

La nouvelle intégration combine les meilleures capacités vocales de leur catégorie, assistées par l’IA, de Dialpad, et l’interface native de Teams, offrant ainsi des communications intuitives et fluides

Dialpad Inc., le chef de file du secteur des communications et de la collaboration, basées sur l’IA, a annoncé aujourd’hui l’intégration de sa plateforme avec Microsoft Teams, une solution de premier plan, axée sur la collaboration et à la motivation des équipes. Dialpad for Microsoft Teams est une intégration de routage direct, native du cloud, qui connecte sans faille les fonctionnalités de téléphonie de niveau entreprise, et les capacités Voice Intelligence (Vi™) primées de Dialpad, à l’environnement natif de Microsoft Teams.

Selon le Hybrid Work Trend Index de Microsoft, les collaborateurs déclarent que leur productivité est soit restée la même, soit a augmenté au cours de l’année passée. Tandis que les méthodes de travail continuent d’évoluer, Dialpad reste à l’avant-garde, créant des expériences de communication plus performantes, plus intelligentes et plus fluides. Grâce au routage direct de Dialpad, au cœur de l’intégration, les utilisateurs de Microsoft Teams ont accès aux capacités d’appel mondiales de Dialpad, avec une connectivité PSTN dans 49 pays, ajoutée à des fonctionnalités d’appels entrants et sortants sophistiquées. Alimenté par la reconnaissance vocale automatique, le traitement du langage naturel et l’apprentissage automatique, Dialpad Vi apporte aux utilisateurs de Microsoft Teams des transcriptions en temps réel, des analyses robustes, des coachings en cours d’appel, et des informations intelligentes sur les conversations pendant chaque appel.

« Les investissements actuels dans la technologie et la communication doivent porter sur des solutions qui s’intègrent pleinement dans la façon dont les entreprises fonctionnent aujourd’hui, tout en restant flexibles et évolutives pour se développer en même temps qu’elles à l’avenir », a déclaré Craig Walker, PDG de Dialpad. « Aujourd’hui, plus de 145 millions de personnes utilisent Microsoft Teams comme outil de collaboration d’équipe, et personne dans l’espace des communications unifiées ne dispose d’une offre des services de téléphonie aussi performante que celle de Dialpad. Nous nous réjouissons à l’idée de constater l’impact positif que le routage direct de Dialpad aura sur l’expérience d’appel pour les entreprises utilisant Microsoft Teams. Avec une plateforme d’intégration ouverte qui étend et unifie nativement les applications métier, Dialpad fournit les meilleurs outils permettant aux équipes d’accomplir le travail le plus optimal qui soit, aujourd’hui et demain. »

La pandémie de coronavirus a permis au monde des affaires d’ouvrir les yeux sur de nouvelles façons de travailler, inaugurant ainsi l’ère d’un environnement de travail hybride. Les entreprises ont mis en œuvre de multiples outils destinés à assurer la continuité de la connexion entre les employés travaillant à distance, et de leur implication active, via des outils de vidéoconférence, de messagerie et de chat, venant s’ajouter aux solutions vocales plus traditionnelles. En plus des responsabilités habituelles dans le cadre de leur fonction, les employés doivent entamer une nouvelle courbe d’apprentissage pour intégrer ces outils dans leur journée de travail. La gestion de plusieurs applications au cours d’une simple conversation de routine peut avoir des effets néfastes sur la productivité de l’équipe. Dialpad for Microsoft Teams centralise et rationalise les communications des employés, favorisant ainsi une plus grande efficacité, implication et inclusivité des équipes.

« L’intégration de Dialpad à Microsoft Teams offre le meilleur des deux mondes, à savoir la collaboration de Microsoft Teams et les capacités vocales et d’intelligence artificielle en temps réel, de Dialpad », a commenté Ignacio Miranda, responsable des fournisseurs informatiques, chez Gategroup. « Une mise en œuvre facile et une expérience utilisateur sans faille permettent aux utilisateurs finaux de rester connectés où qu’ils se trouvent, à partir de n’importe quel appareil, leur assurant ainsi une expérience bien supérieure. »

Qu’il s’agisse des petites et moyennes entreprises, ou des grandes compagnies, les organisations nécessitent une solution de communication sécurisée et fiable qui permette des connexions internes et externes fluides. Conçue pour la main-d’œuvre hybride d’aujourd’hui, Dialpad for Microsoft Teams offre une solution dynamique, flexible, hautement évolutive et fiable, disponible sur n’importe quel appareil, à tout moment et n’importe où dans le monde.

« Dialpad a choisi de se concentrer sur le soutien des organisations hautement distribuées, ainsi que sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la productivité, grâce à ses solutions de communications unifiées et de centre de contact, basées sur le cloud et axées sur le mobile », a souligné Raul Castanon-Martinez, analyste principal chez 451 Research, filiale de S&P Global Market Intelligence. « L’intégration avec Microsoft Teams montre que l’entreprise continue de mettre en œuvre et développer cette vision. »

À propos de Dialpad

Dialpad est la plus importante plateforme de communication cloud pour les appels, les conférences et les centres de contact, alimentés par l’IA. Le moteur d’intelligence artificielle en temps réel, exclusif de Dialpad, Voice Intelligence (Vi™), aide les entreprises à prendre des décisions plus intelligentes en donnant des informations en temps réel sur chaque appel. Construite sur la Google Cloud Platform pour une sécurité et une fiabilité sans égales, Dialpad est facile à déployer, à intégrer et à faire évoluer. Aujourd’hui, plus de 70 000 entreprises figurant parmi les plus innovantes au monde utilisent Dialpad et ses intégrations transparentes avec Google Workspace, Hubspot, Microsoft Office 365, Salesforce, Zendesk et autres, pour rendre chaque utilisateur plus productif. L’entreprise compte parmi ses clients T-Mobile, Twitter, WeWork, Uber, Stripe, Netflix, Motorola Solutions, Splunk et Domo. Dialpad bénéficie du soutien des plus grands investisseurs mondiaux, notamment Amasia, Andreessen Horowitz, Felicis Ventures, GV, ICONIQ Capital, OMERS Growth Equity, Salesforce Ventures, Scale Ventures, Section 32, SoftBank Corp., T-Mobile Ventures, et Work-Bench. Basée aux États-Unis, Dialpad possède des bureaux en Australie/Nouvelle-Zélande, au Brésil, au Canada, en Inde, au Japon et au Royaume-Uni. Visitez www.dialpad.com pour en savoir plus et obtenir une démonstration.

