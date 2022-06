Diana Ross répand l'amour à Glastonbury

Vêtue d'une robe étincelante, d'une coiffe en plumes et de boucles d'oreilles qui pourraient faire office de petits lustres, Ross a commencé la fête avec "I'm Coming Out".

La chanteuse et actrice, qui a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde, a atteint la gloire avec le groupe Motown des années 1960, les Supremes, avant de lancer sa carrière solo en 1970.

Les chansons des Supremes "Baby Love", "Stop ! In the Name of Love" et "You Can't Hurry Love" ont ravi la foule. "Tant de chansons sur l'amour", a-t-elle réfléchi.

Ross, qui a 78 ans, devait jouer à Glastonbury en 2020 avant que la pandémie n'entraîne l'annulation du festival pendant deux ans.

"Je suis restée forte et j'étais déterminée à venir ici avec vous", a-t-elle déclaré. "Je suis tellement excitée."

Son set comprenait "Thank You", le titre de l'album enregistré pendant la pandémie et sorti en novembre 2021. Certains téléspectateurs se sont plaints en ligne que la légende de la soul avait manqué des obligations sur certaines chansons.

Cela n'a rien fait pour atténuer l'ambiance, et "Ain't No Mountain High Enough" et "I Will Survive" ont laissé la foule de la scène Pyramid sur un nuage.

Ross a suivi les traces de Dolly Parton, Lionel Richie et Kylie Minogue dans le créneau du dimanche après-midi, l'une des plus grandes attractions de Worthy Farm.

Le rappeur américain Kendrick Lamar sera la tête d'affiche dimanche, mettant un terme au festival organisé dans le sud-ouest de l'Angleterre.