Didi-Les actionnaires voteront le 23 mai sur une sortie de la cote aux USA

16 avril (Reuters) - Didi Global, géant chinois des VTC, a annoncé samedi la tenue d'une assemblée générale extraordinaire le 23 mai pour voter sur son projet de sortir ses actions de la cote aux Etats-Unis.

Le groupe a également indiqué qu'il ne déposerait pas de dossier pour coter ses titres sur d'autres places avant que le retrait de ses American Depositary Shares du New York Stock Exchange (NYSE) soit finalisé.

Didi a ajouté qu'il continuerait d'explorer des mesures appropriées, comme une possible cotation sur une autre place boursière reconnue internationalement.

Le groupe avait annoncé en décembre qu'il sortirait du NYSE et qu'il étudierait une cotation à Hong Kong après s'être heurté aux régulateurs chinois en poussant l'an dernier son projet d'introduction en Bourse pour 4,4 milliards de dollars aux Etats-Unis.

Les autorités chinoises avaient exhortée Didi à geler son projet dans l'attente des résultats d'un audit de cybersécurité sur ses pratiques en matière de data, avaient dit à Reuters des sources proches du dossier.

Quelques jours après l'IPO, la puissante autorité de tutelle du pays en matière de cyberespace avait ordonné aux app stores de retirer 25 apps mobiles opérées par Didi et demandé à la société d'arrêter d'accueillir de nouveaux utilisateurs, au nom de la sécurité nationale et de l'intérêt du public, avait-elle expliqué.

Dans un communiqué prenant note de l'annonce de Didi, le régulateur boursier chinois a déclaré que la décision avait été prise indépendamment par l'entreprise et que celle-ci n'avait rie à voir avec les autres valeurs chinoises cotées aux Etats-Unis, ni avec les efforts actuels de la part des régulateurs chinois et américains pour résoudre leur dispute sur les sociétés chinoises cotées aux Etats-Unis. (Jahnavi Nidumolu à Bengalore et Brenda Goh à Shanghaï, Gilles Guillaume pour la version française)