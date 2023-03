La société chinoise de covoiturage Didi Global prévoit d'étendre ses services et de proposer davantage de subventions aux passagers et aux conducteurs, a-t-elle déclaré jeudi, cherchant à consolider ses activités en Chine après la fin d'une enquête réglementaire.

La société travaillera avec des partenaires de l'industrie pour proposer plus de services et couvrir plus de villes, a-t-elle indiqué dans un communiqué en ligne publié jeudi et citant un discours prononcé lors d'un événement dans la ville côtière de Fuzhou.

"Actuellement, les voyages et la consommation se redressent rapidement dans toute la Chine. Le nombre de commandes de covoiturage en ligne est en constante augmentation", indique le communiqué.

L'entreprise chinoise a été la cible de la vaste campagne de répression menée par Pékin contre le secteur technologique, qui a débuté en 2021 et s'est atténuée au cours des derniers mois. Les régulateurs chinois ont interdit à Didi d'accueillir de nouveaux utilisateurs et son application a été retirée des magasins d'applications de la mi-2021 jusqu'à ce mois de janvier.

L'entreprise de covoiturage, lancée à Pékin en 2012 et soutenue par des investisseurs de premier plan tels qu'Alibaba, Tencent et SoftBank Group, s'est heurtée aux régulateurs de la puissante Cyberspace Administration of China lorsqu'elle s'est empressée, en 2021, de s'introduire en bourse aux États-Unis contre l'avis du régulateur, ont déclaré des sources à Reuters.

En janvier, Didi a déclaré dans un communiqué avoir reçu le feu vert des régulateurs nationaux pour reprendre l'enregistrement de nouveaux utilisateurs pour son application principale de covoiturage. Les responsables politiques chinois cherchent à restaurer la confiance du secteur privé et à exploiter le secteur technologique pour stimuler une économie ravagée par la pandémie de grippe aviaire.