Diesel a retransmis en direct ses préparatifs pour la Semaine de la mode de Milan et a mis en avant son audience en ligne lors de son défilé mercredi, tandis qu'un manifestant a pris d'assaut le podium de Fendi lors du deuxième jour de la partie du calendrier des défilés automne/hiver 2024 dans la ville.

Le directeur de la création, Glenn Martens, a pris l'initiative inhabituelle de partager les préparatifs en coulisses de son atelier, de ses essayages et de son espace de défilé cette semaine avant le défilé Diesel.

Afin d'attirer les fans en ligne, des écrans géants ont permis à certains d'entre eux de se connecter par appel vidéo mercredi pour assister au défilé aux côtés des invités sur le podium et entendre les noms des mannequins appelés en coulisses lorsqu'ils entrent.

M. Martens a ouvert le défilé avec des tenues essentiellement sombres - une chemise grise, un manteau noir brillant assorti et un pantalon, ainsi que des gilets et des robes avec des hauts transparents découpés.

Les robes étaient composées d'imprimés léopard et floraux, les manteaux étaient hirsutes et duveteux et il y avait de nombreux looks en denim.

Chez Fendi, connu pour son utilisation de la fourrure, un manifestant de l'organisation de défense des droits des animaux PETA a brièvement pris d'assaut le podium en brandissant une banderole sur laquelle on pouvait lire "Les animaux ne sont pas des vêtements".

La manifestante, qui portait également sur son dos l'inscription "Turn your back on animal skin" (Tournez le dos à la peau animale), a été rapidement escortée.

Chez Alberta Ferretti, les plis et les ornements métalliques ont dominé le défilé.

Ferretti a ouvert le défilé avec des couleurs sombres : de longues jupes noires plissées avec des hauts en dentelle et des pantalons gris à jambes larges portés avec des chemises noires transparentes.

Des combinaisons de pantalons bruns avec des chemises orange ou vertes ont suivi, ainsi qu'une série de robes élégantes et longues comme le sol ou courtes et étincelantes.

Les vestes, les hauts et les tenues de soirée sont ornés d'embellissements métalliques.

La marque fait partie du groupe de mode italien Aeffe, qui possède également Moschino et d'autres marques et qui a enregistré une baisse de 9 % de son chiffre d'affaires l'année dernière, à 319 millions d'euros (345 millions de dollars), principalement en raison d'un ralentissement sur les marchés européen et américain.

Interrogé sur ses perspectives pour 2024, le président exécutif d'Aeffe, Massimo Ferretti, a déclaré à Reuters dans des commentaires envoyés par courriel : "Nous sommes pleinement conscients de la complexité du moment, mais en même temps nous sommes très confiants quant aux résultats que nous pouvons atteindre cette saison avec nos (nouvelles) collections."

La semaine de la mode de Milan, qui se poursuit jusqu'à lundi, est la troisième étape du calendrier des défilés, qui s'étend sur un mois et comprend également New York, Londres et Paris.

Les maisons de couture italiennes Etro et Cavalli présenteront également leurs nouvelles lignes mercredi. (1 $ = 0,9253 euro) (Reportage de Marie-Louise Gumuchian ; reportage complémentaire d'Elisa Anzolin ; rédaction de Philippa Fletcher, Alexandra Hudson)