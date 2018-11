Différences de revenus importantes à la retraite entre les sexes (étude UBS)

Zurich (awp) - Les disparités de revenus entre les hommes et les femmes sont importantes, y compris à la retraite. D'après une étude UBS, les femmes retraitées touchent des rentes inférieures à celles de leur homologues masculins.

Les différences s'expliquent par les rémunérations habituellement plus faibles des femmes actives, le travail à temps partiel ainsi que l'espérance de vie plus élevée des femmes, estime UBS dans son étude.

En outre, les femmes tendent à être plus prudente lorsqu'il s'agit d'investir leurs avoirs de prévoyance et le font de manière plus tardive, explique la directrice de l'étude Veronica Weisser.

Si des progrès ont été réalisés au cours des dernières années, le salaire médian à temps plein des femmes s'inscrivait à 6011 francs suisses brut en 2016, contre 6830 pour les hommes, soit un écart de 12,0%, selon les données de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Selon Mme Weisser, on ne peut toutefois pas parler de discrimination des femmes. "Si c'est de la discrimination, elle est positive", assure-t-elle. Ainsi les femmes ne contribuent qu'à hauteur de 33% dans l'AVS mais en bénéficient à hauteur de 56%.

Dans le cadre de cette étude, UBS a collaboré avec gfs Zürich et interrogé 1200 personnes.

an/hr/ol/jh