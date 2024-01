Il sera difficile de convaincre la Hongrie de soutenir une aide financière accrue à l'Ukraine lors d'un sommet de l'Union européenne la semaine prochaine, l'UE ayant créé un mauvais précédent en atténuant les objections de Viktor Orban la dernière fois, a déclaré le ministre luxembourgeois des affaires étrangères.

Xavier Bettel, ancien premier ministre luxembourgeois, qui a représenté le pays lors des sommets de l'UE pendant une décennie jusqu'en novembre dernier, a déclaré que l'Ukraine avait besoin d'une aide militaire et financière pour lutter contre l'invasion russe, qui dure depuis près de deux ans.

"L'une est aussi nécessaire que l'autre", a-t-il déclaré à Reuters lors d'un entretien en anglais mardi. "L'aide militaire, c'est (pour) qu'ils puissent encore avoir des succès et ne pas être détruits d'un jour à l'autre".

M. Bettel a souligné qu'il était dans l'intérêt de l'UE d'aider l'économie ukrainienne depuis que les 27 membres de l'Union ont décidé que leur voisin oriental deviendrait un jour membre de l'UE, un processus de longue haleine qui devient de plus en plus compliqué à mesure que l'écart de développement se creuse.

Lors du dernier sommet de l'UE en décembre, le Premier ministre hongrois Orban a quitté la salle pour laisser les 26 autres dirigeants décider d'entamer des négociations d'adhésion avec Kiev, ce à quoi son gouvernement nationaliste et pro-Moscou s'est fermement opposé sans toutefois le bloquer officiellement.

Connu pour ses nombreuses querelles avec l'Union européenne au cours de ses 13 années au pouvoir, M. Orban a critiqué avec virulence le soutien de l'Union à l'Ukraine et s'est vanté de ses liens avec le Kremlin depuis que la Russie est entrée en guerre contre l'Ukraine en février 2022.

Lors du sommet de décembre, M. Orban a opposé son veto à l'octroi à l'Ukraine d'une aide financière de 50 milliards d'euros (54 milliards de dollars) jusqu'en 2027.

Les dirigeants européens se réuniront à nouveau à Bruxelles la semaine prochaine pour tenter de trouver un accord sur l'aide à l'Ukraine. Un haut fonctionnaire hongrois a déclaré la semaine dernière qu'ils étaient loin d'un accord.

M. Bettel a déclaré qu'une mauvaise impression avait été créée lorsque, juste avant le sommet de décembre au cours duquel le soutien de M. Orban serait nécessaire sur l'Ukraine, l'UE a débloqué 10 milliards d'euros pour la Hongrie, jusqu'alors gelés en raison d'accusations généralisées selon lesquelles M. Orban portait atteinte à la démocratie dans son pays.

"Nous avons eu un accord difficile la dernière fois. Viktor Orban est allé aux toilettes", a déclaré M. Bettel, tandis que d'autres ont affirmé que M. Orban avait quitté la pièce pour une pause-café. "Nous ne pouvons pas donner l'impression qu'avoir une position commune signifie payer (Budapest) ? Ce n'est pas un bon précédent.

"Ce n'est pas un bon précédent. Je connais bien Viktor Orban... il ne sera pas facile de le convaincre. Mais nous savons maintenant que si nous ne soutenons pas l'Ukraine, qui sera le prochain" à faire face à une invasion russe, a déclaré M. Bettel, ajoutant qu'il espérait qu'un accord serait conclu la semaine prochaine.

L'Ukraine dépend fortement de l'aide occidentale dans sa lutte contre la Russie. La contribution de l'UE devient encore plus importante pour Kiev dans un contexte d'impasse sur le champ de bataille - les lignes de front à l'est et au sud de l'Ukraine n'ont pratiquement pas bougé depuis de nombreux mois - et de doutes quant à l'avenir du soutien des États-Unis à Kiev.

Au-delà de l'aide militaire à l'Ukraine, M. Bettel a déclaré que l'UE devait renforcer ses capacités militaires afin de garantir sa propre sécurité en cas de retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis.

Il s'est dit "très prudent" quant aux perspectives de saisie des avoirs russes gelés dans le cadre des sanctions sans autorisation judiciaire, malgré les nouvelles pressions exercées par Washington sur le Groupe des sept principales économies industrialisées.

Les pays de l'UE sont sur le point de se mettre d'accord sur une proposition nettement plus faible visant à mettre de côté les bénéfices réalisés sur ces actifs au profit éventuel de l'Ukraine. (1 dollar = 0,9203 euro)