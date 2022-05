Difficile de croire que c'est en train de se produire : Shanghai lève le verrouillage du COVID

Lundi soir, certaines des personnes autorisées à sortir de leur enceinte pour de brèves promenades ont profité de la suspension du trafic pour se rassembler autour d'une bière et d'une glace dans les rues désertes, mais un sentiment de méfiance et d'anxiété régnait parmi les résidents.

"Je me sens un peu nerveux", a déclaré Joseph Mak, qui travaille dans l'éducation. "C'est difficile de croire que cela se passe réellement".

La plupart d'entre eux seront à nouveau coincés à l'intérieur jusqu'à minuit, comme ils l'ont été ces deux derniers mois dans le cadre d'un verrouillage impitoyable qui a entraîné des pertes de revenus, du stress et du désespoir pour des millions de personnes qui luttent pour avoir accès à la nourriture ou aux soins de santé d'urgence.

L'isolement prolongé a alimenté la colère du public et de rares protestations à l'intérieur de Shanghai et a mis à mal l'économie manufacturière et d'exportation de la ville, perturbant les chaînes d'approvisionnement en Chine et dans le monde entier, et ralentissant le commerce international.

La vie devrait revenir à quelque chose de plus normal à partir de mercredi, lorsque les laissez-passer délivrés par les immeubles résidentiels pour permettre aux gens de sortir pendant quelques heures seront supprimés, que les transports publics reprendront et que les résidents pourront retourner au travail.

"C'est un jour dont nous rêvions depuis très longtemps", a déclaré aux journalistes Yin Xin, porte-parole du gouvernement de Shanghai.

Yin a déclaré que les conférences de presse quotidiennes en ligne seront interrompues car ses collègues, qui vivent sur le site depuis deux mois comme l'exigent les règles du COVID, rentreront chez eux après minuit.

"Tout le monde a fait de gros sacrifices. Cette journée a été durement gagnée, et nous devons la chérir et la protéger, et accueillir de nouveau le Shanghai que nous connaissons et qui nous a manqué."

Au bord d'un ruisseau à Shanghai mardi, un magasin d'oies marinées réapprovisionnait ses étagères ; un bar effectuait des rénovations de dernière minute ; des nettoyeurs frottaient les vitrines.

Les restrictions seront allégées pour environ 22,5 millions de personnes dans les zones à faible risque. Les résidents devront toujours porter des masques et éviter les rassemblements. Les repas à l'intérieur des restaurants restent interdits. Les magasins peuvent fonctionner à 75 % de leur capacité. Les gymnases rouvriront plus tard.

Les résidents devront passer des tests toutes les 72 heures pour prendre les transports publics et entrer dans les lieux publics. Une quarantaine sévère est toujours prévue pour toute personne ayant contracté le COVID et ses contacts proches.

LOCKDOWN-WARY

La Chine est le seul grand pays à appliquer une politique de "zéro COVID" visant à éradiquer les épidémies à tout prix.

La variante Omicron, hautement transmissible, a tendance à faire des retours en force.

Julian MacCormac, président de la Chambre britannique en Chine, a déclaré que Shanghai a maîtrisé le COVID au prix d'un "coût personnel et économique très important".

"Qu'est-ce qui a matériellement changé pour garantir que cela ne se reproduira pas ?", a-t-il demandé. "C'est là que réside l'incertitude".

Todd Pearson, directeur général de Camel Hospitality Group, qui exploite quelques restaurants, bars et salles de sport à Shanghai et dans ses environs, est méfiant.

Ses restaurants ne peuvent faire que des livraisons, qui rapportent environ 5 % du chiffre d'affaires, pas assez pour payer les salaires et le loyer. Au moins, à partir de minuit, ses travailleurs qui ont dormi sur place pourront enfin rentrer chez eux.

"J'ai l'espoir qu'ils vont accélérer les choses pour relancer l'économie", a déclaré M. Pearson. "J'espère simplement que ce ne sera pas au prix de nouvelles épidémies. Je ne suis pas sûr que les entreprises ou la population puissent en supporter beaucoup plus."

L'activité économique en Chine s'est quelque peu redressée en mai après un mois d'avril lamentable, les restrictions du COVID dans les principaux centres manufacturiers ayant été progressivement assouplies, bien que les contrôles des mouvements dépriment toujours la demande et freinent la production.

S'AMUSER AVEC LES DRAPEAUX

Shanghai a signalé 31 cas pour le 30 mai, contre 67 le jour précédent, reflétant une tendance à la baisse dans toute la Chine, avec moins de 200 infections dans tout le pays, soit une fraction de ce que la plupart des autres pays signalent.

La fin du confinement de Shanghai ne signifie pas le retour aux modes de vie d'avant le COVID.

Certains employés de banque ont déclaré qu'ils devront porter des combinaisons complètes et des écrans faciaux lorsqu'ils commenceront à faire face au public à partir de mercredi. Un employé a déclaré qu'il apporterait des fournitures de base au travail, au cas où un collègue serait testé positif et où le personnel devrait s'isoler dans le bureau.

Le confinement a alimenté de rares protestations, les gens tapant parfois sur des casseroles et des poêles devant leurs fenêtres pour montrer leur mécontentement face aux mesures strictes, et beaucoup partageant leurs interactions frustrantes avec les autorités sur les médias sociaux.

Ces manifestations publiques de ressentiment interviennent au cours d'une année délicate pour le président Xi Jinping, qui devrait obtenir un troisième mandat cet automne.

Une propriété a accroché un drapeau chinois pour que les résidents puissent se prendre en photo alors qu'ils faisaient la queue pour un dernier test PCR avant la réouverture.

"Cela mérite d'être célébré", a déclaré un volontaire sur le site de test, qui était plus optimiste au sujet du COVID que ceux qui se faisaient prélever le nez. "Il est probable que nous n'aurons plus jamais à le faire dans le reste de notre vie".