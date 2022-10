Difficile de dire si l'inflation a atteint un pic, selon Lagarde

Francfort (awp/afp) - La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a estimé mardi qu'il était difficile de dire si l'inflation avait atteint un pic dans la zone euro, au moment où les prix à la consommation affichent un niveau record, alimentés par la flambée des coûts de l'énergie.

L'inflation en zone euro a bondi à 10% en septembre, après avoir atteint 9,1% le mois précédent, déjà un plus haut depuis que l'office européen des statistiques a commencé à publier l'indicateur en janvier 1997.

S'exprimant lors d'une rencontre avec des étudiants organisée à la banque centrale de Chypre, Mme Lagarde a une nouvelle fois souligné que l'inflation atteignait un niveau "élevé qui n'était pas souhaitable".

"Est-ce qu'elle a atteint son apogée? Difficile à dire et je ne vais pas m'y risquer", a-t-elle déclaré.

Mme Lagarde a réitéré sa détermination à ramener dès à présent les prix dans les limites fixées par la BCE, soit une inflation à 2%.

"Si on laisse l'inflation progresser librement, il faut se battre encore plus pour la ramener [à un niveau acceptable] et c'est douloureux", a-t-elle relevé.

"Nous ne devons certainement pas stimuler davantage la demande", a-t-elle également ajouté.

Lors de sa dernière réunion, en septembre, la BCE a relevé ses taux directeurs de 0,75 point de pourcentage -après +0,50 point en juillet- et précisé qu'elle planifiait d'autres hausses afin de contenir l'inflation, une politique agressive qui alimente les craintes concernant la croissance.

