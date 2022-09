Difficile passage au code QR pour les entreprises

Zurich (awp) - A partir du 1er octobre, les bulletins de versements classiques feront partie du passé, mis au rebut par le code numérique dit QR. Mais toutes les entreprises n'auront pas réussi à effectuer à temps ce changement pourtant prévu de longue date.

Actuellement, plus de 80% des factures réglées en Suisse le sont via le code QR, une sorte de code barre qui peut être scanné avec un smartphone et permet de régler les factures par l'intermédiaire des applications bancaires, a indiqué à l'agence AWP Patrick Graf, président de SIX Interbank Clearing. Cette dernière gère, pour le compte de la Banque nationale suisse (BNS), le système de paiement interbancaire.

La Suisse travaille depuis un certain temps à simplifier le paiement des factures, en numérisant les bulletins de versement, dont il existe actuellement sept versions différentes. Le code QR, introduit en juillet 2020, a été co-développé par la Confédération, la place financière helvétique, les acteurs économiques et des représentants des consommateurs.

Bien que préparée depuis deux ans, cette évolution technologique sera lourde à mettre en place. Chaque année, quelque 800 millions de factures sont en effet émises en Suisse. Un certain nombre de ces factures est déjà réglé via le paiement dématérialisé (l'e-bill) et les entreprises disposent elles aussi de solutions numériques.

Mais la date butoir du 1er octobre risque d'être émaillée de quelques couacs, même si La Poste et les banques commerciales se sont préparées, a souligné M. Graf. Ce dernier recommande également aux consommateurs de s'adresser directement aux émetteurs de factures si le document ne comprend pas encore de code QR. Les entreprises sont dans l'obligation de mettre à disposition de leurs clients des moyens de paiement étant à jour.

Les ordres permanents, notamment pour les loyers, devront cependant être ajustés manuellement auprès des établissements bancaires ou des services de banque en ligne.

