Difficultés en vue sur le marché du travail tessinois (étude)

Lugano (awp) - Alors que plusieurs dizaines de milliers de personnes vont se retirer du monde du travail tessinois au cours des 10 à 15 prochaines années, le canton italophone est en mal de solutions pour combler la pénurie annoncée de main d'oeuvre, en raison notamment d'un important décalage entre les compétences demandées et les formations offertes.

Dans une étude publiée mercredi, la Haute école spécialisée de la Suisse italienne (Supsi) relève un désajustement entre la demande et l'offre en matière d'emplois à l'horizon 2026, avec à la clé une pénurie de plus de 11'000 postes sur les quelque 40'000 dont le marché devrait avoir besoin, en raison notamment des quelque 24'000 départs à la retraite et décès attendus.

Ce déséquilibre est particulièrement marqué selon le niveau de formation. Alors que les travailleurs au bénéfice d'une formation de degré tertiaire risquent d'être excédentaires de 800 unités, il en manquera près de 12'500 sans qualification spécifique, selon les auteurs de l'étude mandatée par l'Association des industries tessinoises (Aiti).

Le décalage se reflète également d'un point de vue sectoriel. Les formations dans les domaines de l'administration, de la banque, de l'assurance, du marketing et du commerce risquent d'excéder les besoins, tandis que les professionnels formés dans l'informatique, l'enseignement, mais aussi une multitude de services - tourisme, transport, restauration, services à domicile - feront défaut.

Scénario négatif plus vraisemblable

Les divergences mises en exergue par les experts de la Supsi "posent nombre de questions tant sur les choix de formation des individus, en particulier les jeunes, que sur l'offre de structures et de programmes scolaires au Tessin", a signalé en conférence de presse le président de l'Aiti, Oliviero Pesenti.

De quelque de 230'000 en 2021, le nombre d'actifs dans le canton italophone devrait se situer dans une fourchette comprise entre 240'000 et 265'000 à l'horizon 2026, selon les trois différents scénarios brossés dans l'étude. Toutefois, en raison du rabotage des prévisions de PIB induit par le conflit russo-ukrainien, les chercheurs de la Supsi jugent le scénario pessimiste le plus vraisemblable.

Les données exposées "nous rappellent une nouvelle fois que nous devons maintenant accorder une priorité absolue aux thèmes du marché du travail, de la formation et de la démographie", a martelé Oliviero Pesenti, qui appelle les autorités cantonales et les organisations professionnelles à entamer une "sérieuse réflexion" sur le système scolaire et la formation au Tessin.

