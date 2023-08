Digital Currency Group a demandé jeudi à un juge américain de rejeter une plainte selon laquelle il aurait escroqué des clients de Gemini Trust, fondé par les jumeaux milliardaires Tyler et Cameron Winklevoss, en les incitant à prêter de l'argent à son unité Genesis Global Capital, aujourd'hui en faillite.

Dans un document déposé au tribunal fédéral de Manhattan, DCG et son fondateur, Barry Silbert, ont qualifié l'action en justice de Gemini de campagne de relations publiques visant à "détourner la responsabilité" des pertes subies par des centaines de milliers de clients de Gemini Earn.

DCG et Silbert, qui est également défendeur, ont qualifié Gemini d'"acteur sophistiqué du marché" qui avait dit aux clients de Gemini Earn, qui s'attendaient à des taux d'intérêt élevés, qu'il avait "contrôlé minutieusement" Genesis.

Ils ont également affirmé qu'ils n'avaient pas l'obligation légale de corriger les prétendues fausses déclarations de Genesis.

"Ce n'est pas la loi, et si c'était le cas, chaque société mère serait responsable de toutes les déclarations publiques faites par sa filiale", ont déclaré DCG et Silbert.

Les avocats de Gemini n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Dans une plainte déposée le 7 juillet, Gemini a accusé DCG et Silbert d'avoir dissimulé un trou de 1,1 milliard de dollars dans le bilan de Genesis à la suite de l'effondrement, en juin 2022, du fonds spéculatif Three Arrows Capital.

Selon Gemini, les défendeurs ont agi de la sorte pour que les clients de Gemini Earn continuent à prêter des crypto-actifs à Genesis, en croyant que les choses se passaient comme d'habitude.

L'action en justice vise à obtenir des dommages-intérêts compensatoires et punitifs. Elle a été transférée la semaine dernière d'un tribunal d'État à Manhattan.

Gemini et Genesis sont défendus dans le cadre d'une action civile intentée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui affirme qu'ils ont contourné les exigences de divulgation destinées à protéger les investisseurs dans le cadre de Gemini Earn.

Selon la SEC et les Winklevosses, Genesis détenait environ 900 millions de dollars d'actifs provenant d'environ 340 000 clients de Gemini Earn avant d'interrompre les retraits en novembre dernier.

Cette interruption a fait suite à l'effondrement de la bourse de crypto-monnaies FTX de Sam Bankman-Fried. Sam Bankman-Fried a plaidé non coupable des accusations de fraude criminelle liées à la disparition de FTX.

Genesis s'est placée sous la protection du chapitre 11 en janvier. Gemini est son principal créancier. Selon le magazine Forbes, Tyler et Cameron Winklevoss valent chacun 1,5 milliard de dollars.

L'affaire est la suivante : Gemini Trust Co v Digital Currency Group LLC et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 23-06864. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de Leslie Adler)