Digitaliser ses processus documentaires dans le monde de l'assurance : un axe stratégique

Du fait de la nature de leur métier, les compagnies d’assurance doivent traiter de très importants volumes de documents et nécessitent une gestion intelligente de l’information. Il est stratégique de mettre en œuvre une stratégie de digitalisation globale, de la réception des documents entrants au traitement des dossiers à l’aide de flux de travail.

Gestion intelligente des processus et documents d’assurance

La rapidité de traitement commence dès la réception des documents entrants. Une gestion documentaire électronique orientée processus permet aux utilisateurs d’accéder à tous les documents sous forme numérique, indépendamment de leur lieu de réception et de leur format. L’automatisation des flux de travail facilite la réalisation des tâches routinières chronophages, comme l’affectation des différentes demandes et déclarations de sinistre aux experts compétents. Les collaborateurs accèdent ainsi rapidement à toutes les informations importantes concernant un sinistre et sont en mesure de renseigner leurs collègues et les assurés sur l’état actuel de traitement des dossiers. Au final, cela renforce la qualité des processus de gestion et de règlement des sinistres.

Une vue à 360° des sinistres

Il est ainsi possible de bénéficier d’une vue à 360° sur toutes les informations importantes concernant les assurés, les polices d’assurance, les sinistres, etc. Ces dossiers électroniques unifient les documents, données et procédures relatifs à vos assurés ou à vos sinistres. Toutes les informations sont contextualisées (documents sur les dommages précédents et parallèles, etc) et sont directement centralisées et modifiables dans une seule application.

Les collaborateurs peuvent alors rapidement accéder aux données importantes pour actualiser les dossiers et les indemnisations. Le traitement des dossiers s’en trouve accéléré et les collaborateurs sont directement au fait des moindres détails. Résultat : il est possible de réaliser des économies et d’améliorer encore le service rendu.

Des bénéfices tangibles et mesurables

1- Rapidité de traitement des sinistres

Il est possible de fournir des informations à jour aux collaborateurs et de faciliter le traitement des dossiers grâce aux flux de travail et à l’automatisation des processus pour indemniser les assurés sans retard.

2- Optimisation de l’information

Les documents sont centralisés dans les dossiers électroniques réservés aux assurés, polices d’assurance et sinistres, et les assureurs disposent ainsi de toutes les informations pertinentes à tout moment, en contexte et universellement.

3- Haut degré de transparence

L’assureur garde en permanence la maîtrise de ses procédures et peut retracer toutes les opérations de traitement à tout instant pour plus de transparence sur leur déroulement. Les informations sensibles relatives aux assurés et aux sinistres sont conservées de manière sécurisée. Le cas échéant, il est possible de supprimer les données personnelles en retraçant les échanges effectués et répondre ainsi aux obligations légales en matière de conservation des données et de confidentialité.

À travers ces quelques éléments, nous pouvons donc comprendre en quoi la digitalisation des processus de gestion documentaires des professionnels de l’assurance est un point stratégique. En prenant la mesure de l’importance de ces opérations, les assureurs pourront ainsi accroitre leur qualité de service, simplifier le travail de leurs chargés de comptes et renforcer leur positionnement sur un marché ultra concurrentiel en France comme à l’international.

Par Xavier DOULAUD, Directeur France de SER Group