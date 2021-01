Digitec Galaxus a vu ses ventes bondir de plus de moitié en 2020

Zurich (awp) - Digitec Galaxus a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de près de 1,83 milliard de francs suisses, soit 59% de plus qu'en 2019. Dans les cantons de Genève, du Tessin et du Valais, les ventes se sont même envolées de plus de 90%.

"Pendant l'année de la pandémie, la demande de produits de première nécessité et de tous les groupes de produits a été particulièrement forte", a indique la filiale du groupe Migros mardi dans un communiqué.

A la faveur de l'essor du télétravail en raison de la crise sanitaire, les ventes de matériel informatique ont décollé de 50%, mais le chiffre d'affaires le plus important a été réalisé dans les segments "Bricolage + Jardin" et "Bébé + Parents", suivis de "Beauté + Santé, Sport" et "Habitat et Cuisine", qui ont tous vu leurs recettes plus que doubler.

La mise en service en avril d'un nouvel entrepôt de petites marchandises entièrement automatisé à Wohlen, dans le canton d'Argovie, a permis au commerçant en ligne d'augmenter de 60% ses capacités de stockage.

"Nous avons eu la chance que les travaux de construction soient déjà bien avancés si bien que la mise en service a gagné quelques semaines", a commenté le directeur général (CEO) de Digitec Galaxus, Florian Teuteberg, cité dans le communiqué.

Pour les articles volumineux, le groupe a doublé sa capacité d'entreposage à Dintinkon, toujours en Argovie, et loué un espace supplémentaire à Roggwil, dans le canton de Berne.

L'extension de l'infrastructure logistique s'est également traduite par la création de 600 emplois, et de nouveaux projets sont "en cours de planification". À l'été 2023, un centre de service et de distribution d'une capacité de 450 postes devrait voir le jour.

La filiale allemande de Galaxus a également connu une marche des affaires "encourageantes" pendant l'année, sans plus de détails. Outre-Rhin, le magasin en ligne a franchi la barre des 300'000 clients juste avant la fin de l'année, et entend "considérablement" étoffer son assortiment de produits.

buc/jh/ck