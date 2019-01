Digitec Galaxus élargit son assortiment avec les produits Migros

Zurich (awp) - Digitec Galaxus poursuit sa stratégie visant à inclure toujours plus de références dans son assortiment. Désormais, 20'000 produits Migros, sa maison mère, rejoindront les rayons virtuels du spécialiste du e-commerce. Les produits proviennent des marques détenues en propre par le géant orange, notamment Micasa, Melectronics, Do it & Garden, Interio ou encore SportXX, a indiqué Digitec Galaxus lundi.

"Notre assortiment comporte désormais 2,6 millions de références alors qu'il n'en comptait qu'un million l'année dernière. Cette croissance est stratégique pour la place de marché que nous sommes", a expliqué à AWP Alex Hämmerli, porte-parole chez Digitec Galaxus.

D'autres produits Migros dans le segment non alimentaire pourraient encore venir grossir l'assortiment de Digitec Galaxus, avec toujours comme objectif d'agrandir le spectre de la clientèle. Toutefois, les denrées alimentaires continueront d'être commercialisées sur Le Shop, le site de vente en ligne de Migros.

A la question de savoir si cette intégration sur Digitec Galaxus des produits Migros ne risquait pas d'affaiblir les propres canaux de vente en ligne des magasins concernés, le porte-parole assure que l'accord est gagnant pour les deux parties. "Nous avons 1,2 millions de clients fidèles, c'est-à-dire qui achètent au moins une fois par an un produit sur Digitec Galaxus. Notre canal de vente permettra ainsi de renforcer largement la visibilité des produits Migros".

Les livraisons seront effectuées dans un premier temps par les magasins dont sont issus les produits, dont Micasa, Melectronics, Do it & Garden, Interio ou encore SportXX. A terme, l'objectif sera d'avoir en stock les produits les plus souvent achetés et de les livrer directement depuis le centre logistique de Digitec Galaxus à Wohlen.

ol/ck