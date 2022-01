Digitec Galaxus franchit le seuil des 2 milliards de ventes en 2021

Zurich (awp) - Digitec Galaxus, filiale de commerce en ligne de Migros, a franchi en 2021 le cap des 2 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires. La croissance a été portée principalement par les articles pour le ménage, l'habitat et la famille, écrit l'entreprise jeudi dans un communiqué.

Les ventes en Suisse et au Liechtenstein sur les plateformes Digitec, essentiellement pour l'électronique, et Galaxus, le grand magasin en ligne, ont progressé de 16% à 2,12 milliards de francs suisses, précise la société.

Le nombre d'utilisateurs ayant commandé au moins une fois un article en 2021 chez Digitec ou Galaxus a atteint 2,3 millions. La croissance a été la plus forte dans le sud et l'ouest de la Suisse, avec des bonds de 20% dans les cantons du Tessin, du Valais, de Neuchâtel et du Jura. Par catégorie d'articles, les ventes ont le plus augmenté dans les groupes de produits supermarché, bricolage et jardin, bébés et jouets.

A l'international également, Galaxus a franchi un cap, avec le dépassement de la barre des 100 millions d'euros (environ 105 millions de francs suisses) de chiffre d'affaires dans ses boutiques en Allemagne et en Autriche. En dehors de la Suisse, le nombre de clients a atteint 650'000 l'année dernière. La boutique autrichienne a été lancée en octobre dernier. Au cours des trois premiers mois d'activité, elle a écoulé principalement de l'électronique et des Lego.

Afin d'absorber sa croissance en Europe, Galaxus entend quadrupler ses surfaces de logistique et de stockage, qui passeront ces prochains mois de 5000 à 20'000 mètres carrés.

