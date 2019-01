Digitec Galaxus voit ses ventes progresser de 15% en 2018

Zurich (awp) - Digitec Galaxus a vu son chiffre d'affaires bondir de 15% en 2018 à 992 millions de francs suisses. La place de marché en ligne contrôlée par Migros a profité de l'élargissement de son assortiment, qui a pratiquement triplé sur les douze derniers mois, avec 2,6 millions de références sur les deux boutiques en ligne Digitec et Galaxus.

En 2018, Digitec est restée la boutique ayant généré le plus important chiffre d'affaires alors que Galaxus a enregistré la plus forte croissance, a indiqué mardi l'entreprise établie à Zurich. Celle-ci prévoit d'agrandir cette année son entrepôt au sein du centre logistique de Wohlen. La réception des marchandises et le stockage des petits articles seront automatisés d'ici 2020.

A Weil am Rhein, en Allemagne, près de la frontière suisse, la capacité du site a également été adaptée pour réussir à livrer les produits des commerçants du marché européen aux clients suisses dans un délai de 48 heures. Depuis le mois de novembre, Digitec Galaxus s'est lancé sur le marché d'outre-Rhin. L'entreprise tire un bilan positif de ces deux premiers mois d'exercice, indique l'entreprise sans donner de détails chiffrés.

Au sein des deux boutiques Digitec et Galaxus, de nouveaux produits ont rejoint l'assortiment, entre autres dans les domaines de l'électronique, de l'habitat, du prêt-à-porter et du sport. "Notre priorité reste l'élargissement de notre gamme de produits en 2019", a souligné le directeur, Florian Teuteberg, cité dans le communiqué.

