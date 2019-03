Digitim muscle son équipe commerciale

Digitim, le seul « pure player » français sur le marché des services managés autour des produits de mobilité, fait évoluer ses équipes commerciales et business en annonçant les nominations d'Edwige Malleron au poste de Responsable des ventes indirectes et des alliances, de Georges Quita en qualité de business developer Education et de Laurent Carlier comme Consultant mobility experience Education.



Antoine MAURICE, Directeur commercial de Digitim : « Développer notre équipe commerciale est un axe central pour renforcer nos parts de marché, notamment sur le segment de l'éducation, et accéder à de nouvelles opportunités. La qualité de notre politique commerciale et nos relations de proximité avec nos partenaires sont des éléments majeurs qui contribuent fortement à notre croissance. Digitim bénéficie de tous les talents nécessaires pour intensifier sa croissance. »

