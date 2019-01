Digitim passe les 4,6 millions de chiffre d'affaires en 2018

Digitim fête son troisième anniversaire sous le signe de la croissance en réalisant un chiffre d'affaires de plus de 4,6 millions d'euros.

Digitim se positionne comme le seul « pure player » français sur le marché des services managés autour des produits de mobilité. Grâce à sa digital factory, implantée sur Courbevoie à proximité de la défense, et à son équipe de digicoachs, l'ESN a su fortement se démarquer et industrialiser de bout en bout la gestion des flottes mobiles de ses clients (tablettes et smartphones.) Les clients de digitim peuvent ainsi bénéficier d'un très haut niveau de service et de personnalisation et d'un support de proximité sur toute la France, notamment au travers de l'offre digismart.

En 2018, la croissance a été portée par l'innovation de l'offre de Digitim et son approche de conseil en matière d'accompagnement au changement des solutions MDM utilisées par les entreprises. À ces éléments s'ajoute la participation à l'alliance GEMA et les nombreux investissements réalisés dans la Factory digitale qui ont permis de concevoir et de mener à bien des projets d'envergure. À ce jour, 86 000 produits ont été personnalisés et déployés auprès de 115 clients dont une vingtaine font partie du SBF.

Thierry Davigny, président fondateur de Digitim « Je suis fier que l'ensemble des équipes de Digitim se regroupent autour des quatre valeurs de notre entreprise : innovation, simplicité, performance, accessibilité. Ces trois ans d'activité marquent aujourd'hui une étape importante dans le développement de Digitim. Désireux de continuer dans cet élan, Digitim prépare de nombreux projets de mobilité pour cette nouvelle année. 2019 sera aussi une année d'investissement pour l'ESN qui présentera bientôt sa campagne annuelle de recrutement et étudiera une première opération de croissance externe pour soutenir son développement et compléter ses expertises.»

