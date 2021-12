Dijon s'impose, Cholet et Paris s'enfoncent

Après des prolongations irrespirables, Dijon est finalement parvenu à l'emporter face au Bourg-en-Bresse de son ancien entraîneur, Laurent Legname. Au classement, Dijon (10e) revient à l'équilibre avec six victoires et six défaites tandis que Bourg s'éloigne fortement du top 8 (13e). Guidé par son shooteur tchèque Jaromir Bohacik, Strasbourg s'est emparé de la deuxième place de la Betclic Elite en s'imposant à Paris (95-74). Le club de la capitale reste avant-dernier devant Cholet. Le club du Pays de la Loire s'est lui aussi incliné à domicile contre Fos-Sur-Mer (79-83) et enchaîne une 6e défaite de consécutive.

par Robin Joanchicoy (iDalgo)